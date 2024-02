Rusko priznáva problémy s platbami v Číne

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) sa rozpráva s hovorcom Kremľa Dmitrijom Peskovom. Foto: SITA/AP

Moskva v stredu priznala, že ruské spoločnosti majú problémy s čínskymi bankami po tom, čo miestne médiá informovali, že veľký čínsky veriteľ zablokoval transfer platieb ruských firiem.

Peking sa stal kľúčovým ekonomickým partnerom Moskvy od uvalenia bezprecedentných západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu.

Ruské firmy masívne posilnili obchod s čínskymi partnermi, pričom export energií do ázijskej krajiny prudko vzrástol. Čínsky jüan sa stal tak hlavnou menou pri uzatváraní obchodov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu v reakcii na správu hospodárskeho denníka Vedomosti uviedol, že vláda „pracuje“ na riešení problému s čínskou vládou.

Podľa denníka, ktorý sa odvoláva na ruské firmy, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank, jedna z hlavných bánk ruských exportérov, informovala klientov, že pozastavila všetky transakcie s Ruskom.

Banky sprísňujú kontroly, čo ruským podnikom sťažilo prevody meny do a z krajiny

Noviny uviedli tiež, že ostatné banky sprísňujú kontroly, čo ruským podnikom sťažilo prevody meny do a z krajiny. Dôvodom sú údajne obavy v Číne, že tamojšie banky by sa mohli stať terčom západných sankcií, ak by boli príliš ústretové voči sankcionovaným ruským podnikom.

Pozastavenie platieb však môže byť spôsobené aj všeobecným spomalením ekonomickej aktivity v Číne pred blížiacimi sa oslavami nového lunárneho roka.

„Vedieme úzky dialóg s našimi čínskymi priateľmi a, samozrejme, vyriešime všetky problémy, ktoré nastanú,“ povedal Peskov novinárom v stredu na brífingu.

Obchod medzi Ruskom a Čínou za uplynulé dva roky prudko vzrástol. V roku 2023 dosiahol 240,1 miliardy USD (223,49 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 26 %, podľa čínskych colných údajov.

Jüan sa používa na uhradenie viac než tretiny ruského exportu

Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová v tejto súvislosti uviedla, že jüan sa používa na uhradenie viac než tretiny ruského exportu, pričom pred dvoma rokmi to bolo len 0,4 %.

Ruský vicepremiér Alexander Novak zase v decembri povedal, že do Číny smeruje 45 až 50 % všetkého ruského exportu ropy.

Európa, ktorá pozastavila drvivú väčšinu nákupov ruských energií, bola v minulosti hlavným odberateľom ropy a zemného plynu z Ruska.