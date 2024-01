Naše peňaženky si vydýchnu: Rast cien by už nemal byť v tomto roku strašiakom!

Foto: Pixabay.com/fotoblend

Vysoký rast cien, ktorého sme boli svedkami hlavne v úvode minulého roka, by sa už nemal zopakovať. Inflácia vlani postupne klesala z úrovne nad 15 percentami v začiatku roka až ku koncoročným 6-percentám. V roku 2024 by sa mal rast cien podľa očakávaní ďalej spomaľovať až k úrovni zhruba troch – štyroch percent.

Vysoká úroveň inflácie nie je dobrou správou pre naše peňaženky. Nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. Aj keď bol za minulý rok podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej nominálny rast platov veľmi slušný, aj naďalej bol nižší ako inflácia. „Čiže aj v roku 2023 Slováci zarobili reálne menej ako v predchádzajúcom roku, ale pokles bude miernejší, okolo 2 až 1 percenta,“ očakáva analytička.

Môže za to hlavne stále vysoká úroveň inflácie, ktorá by za celý rok 2023 mala v priemere presiahnuť 10 percent. Zatiaľ posledné údaje o miere inflácie za november hovoria o jej poklese na úroveň 6,2 percenta. O niečo nižšie by mala byť aj v závere roka.

Rast cien sa v roku 2023 po dosiahnutí maximálnych úrovní začal spomaľovať.

„Očakávame, že tempo poklesu inflácie sa pred koncom roka 2023 zmierni a v decembri uvidíme infláciu na úrovni okolo 6 percent. Za celý rok 2023 by tak mohla inflácia v národnej metodike dosiahnuť v priemere úroveň 10,7 percenta,“ avizuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Lepšie vyhliadky do nového roka

V roku 2024 by však už situácia mala byť citeľne lepšia. „Ak by sme vychádzali z aktuálnych informácií, napr. aj o avizovanom vývoji cien energií pre domácnosti, tak odhad rastu cien tovarov a služieb by mohol byť okolo 3 percent,“ dodáva Eva Sadovská.

Po vyhlásení zo strany vlády o úplnom zastropovaní cien energií pre domácnosti v roku 2024 je situácia okolo úrovne rastu cien trochu jasnejšia. Ako dodáva Marián Kočiš, aj vďaka tomuto drahému plošnému opatreniu možno očakávať, že inflácia v tomto roku klesne v priemere k úrovni okolo 4 percent. Cieľovú hodnotu na úrovni dvoch percent však zatiaľ na Slovensku pravdepodobne ešte neuvidíme.

„Odolný trh práce, reálne rastúce mzdy a oživená spotreba domácnosti budú na rast cien tovarov a služieb tlačiť. V ekonomike stále ostanú evidentné jadrové inflačné tlaky, ktoré poháňajú zvýšené náklady firiem, nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd,“ upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne.

Zmena by mala prísť už v úvode roka

Inflácia by mala výraznejšie spomaliť už začiatkom nového roka. Na jar by sa mohla pohybovať pod tromi percentami. Prispieť k tomu by mali kompenzačné opatrenia vlády proti rastu cien energií pre domácnosti.

Očakávaný vplyv vládneho balíčka na infláciu stlmí jej úroveň v roku 2024 podľa prognózy Národnej banky Slovenska (NBS) na 2,5 percenta. Podľa guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra to podporí reálne príjmy domácností, ktorým zostane viac prostriedkov na spotrebu.

Dobehne nás rast trhových cien?

Vývoj v ďalších rokoch je však zatiaľ otázny. Predikcie NBS hovoria o opätovnom miernom zrýchlení rastu cien.

„V ďalších dvoch rokoch predpokladáme, že sa ceny energií pre domácnosti postupne priblížia trhovým cenám. Zvýšilo by to infláciu, ktorá by tak poskočila na úrovne okolo 4 %. Plány vlády na ďalšie roky však ešte neboli oznámené,“ citovala TASR Petra Kažimíra po decembrovom predstavení makroekonomickej prognózy.

Pre rok 2025 zatiaľ centrálna banka vo svojej prognóze predpovedá infláciu na úrovni 4,6 percenta.