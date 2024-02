Maďarská centrálna banka znížila svoje kľúčové úrokové sadzby

Foto: pixabay.com/lmaresz

Maďarská centrálna banka na svojom februárovom zasadaní znížila svoje kľúčové úrokové sadzby o 100 bázických bodov, čo sa zhoduje s prognózami ekonómov. Informuje správa agentúr MTI a Reuters.

Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok oznámil, že znížil základnú úrokovú sadzbu na 9 % z 10 %, úrokovú sadzbu na zabezpečené úvery na 10 % z 11 % a na jednodňové vklady na 8 % z 9 %.

Maďarská centrálna banka vo februári zrýchlila tempo znižovania úrokových sadzieb po slabšom raste, ako sa očakávalo, a spomalení inflácie. MNB, ktorá čelí silnému tlaku vlády na rýchlejšie znižovanie sadzieb, aby pomohla ekonomike, minulý mesiac odložila väčšiu redukciu úrokov. Prispelo k tomu zvýšenie rizík na trhu po vyhlásení banky, že prudký pokles inflácie by mohol pomôcť urýchliť uvoľňovanie jej menovej politiky.

Medziročná miera inflácia klesla

Medziročná miera inflácia v Maďarsku klesla v januári na 3,8 % z decembrových 5,5 %. Pred rokom sa pritom pohybovala nad hranicou 25 % a bola najvyššia v Európskej únii. No zároveň zotavovanie ekonomiky, ktoré sa začalo v 3. štvrťroku, sa v posledných troch mesiacoch roku 2023 zastavilo.

Ekonómovia predpovedajú Maďarsku, že miera inflácia sa do konca roka 2024 vráti na 5,4 %, čo obmedzí MNB priestor na ďalšie agresívne znižovanie úrokov. Základná úroková sadzba MNB by podľa nich mala byť na konci roka 2024 na úrovni 6 %. To naznačuje, že v druhom polroku nebude takmer žiadny priestor na znižovanie sadzieb, ak sa MNB podarí splniť jej cieľ a znížiť svoju základnú úrokovú sadzbu na 6 – 7 % do polovice roka.