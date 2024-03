Macron odmietol dohodu Európska únia-Mercosur v jej súčasnej podobe

Foto: unsplash.com/Rafael Garcin

Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol plánovanú dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým zoskupením Mercosur v jej súčasnej podobe.

„V súčasnej podobe je to veľmi zlá dohoda. O tejto dohode sa rokovalo pred 20 rokmi. Nie je to to, čo chceme,“ povedal Macron v stredu (27. 3.) počas návštevy brazílskeho Sao Paula. Potrebné sú podľa neho rokovania o novej a zodpovednejšej dohode, ktorá bude prihliadať na rozvoj, ochranu klímy a biodiverzitu.

Francúzsky prezident patrí v rámci EÚ medzi najtvrdších kritikov dohody. Poukazuje pritom na skutočnosť, že európski poľnohospodári a podniky by museli dodržiavať prísne požiadavky na zníženie emisií, zatiaľ čo clá na výrobky z Južnej Ameriky, ktoré nepodliehajú rovnakým pravidlám, by sa v budúcnosti zrušili.

Dohoda medzi EÚ a združením Mercosur s jeho členskými štátmi Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete s viac než 700 miliónmi obyvateľov. Jej hlavným cieľom je znížiť clá, a tým podporiť obchod. Finalizácia dohody, ktorú kontroverzne vnímajú v Južnej Amerike aj v Európe, je od roku 2019 pozastavená. Niektoré krajiny chcú chrániť svoje trhy, zatiaľ čo iné sa obávajú oslabenia pracovných a environmentálnych noriem.