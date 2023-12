Kto je ďalší na rane? Nová vláda sa chce pri plátaní rozpočtu zamerať na peňaženky horných 10-tisíc!

Foto: pixabay.com/stevepb

Záchrana deravého rozpočtu v podaní novej vlády Roberta Fica sa už oznámenými opatreniami pre budúci rok zďaleka nekončí. V nasledujúcich rokoch bude musieť totiž nový kabinet nájsť ďalšie miliardy eur, aby sa zmestil do tvrdých rozpočtových mantinelov Európskej únie. Už teraz je však zrejmé, že konsolidáciu si odnesú najlepšie zarábajúci ľudia na Slovensku, ale aj milovníci sladených nápojov.

Nová vláda Roberta Fica sa chce pozrieť na príjmy najlepšie zarábajúcich ľudí na Slovensku. V rámci plánov na zaplátanie diery v štátnom rozpočte chce totiž zaviesť ďalšie sadzby pri dani z príjmov fyzických osôb. A to tak, aby do rozpočtu prispeli vyššou sumou. Toto opatrenie by sa pritom mohlo už čoskoro dotknúť približne 10-tisíc najlepšie zarábajúcich ľudí na Slovensku.

V zverejnenom návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky vláda uvádza, že uvažuje nad zavedením ďalších sadzieb pri dani z príjmov fyzických osôb s cieľom zvýšiť progresivitu zdanenia. Zavedenie nových sadzieb by malo pritom platiť už od roku 2025 a rozpočet by si vďaka nim mal prilepšiť o viac ako 78 miliónov eur. Na konkrétne nastavenie progresivity v zdaňovaní si však budeme musieť počkať.

Ďalšie dane aj odvody

Zvýšenie daní pre najlepšie zarábajúcich na Slovensku však nemá byť všetko, čo vláda v nasledujúcich rokoch na plátanie rozpočtu pripravuje. Naďalej totiž trvá aj na svojom avizovanom pláne viac zdaniť sladené nápoje. Zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov, teda nealkoholických nápojov s obsahom cukru a umelých sladidiel, sa očakáva v poslednom kvartáli budúceho roka.

„Po vzore OECD a Európskej komisie sa má zdaňovať úroveň gramov cukrov na 100 ml. nápoja. Pri projekciách možného nastavenia sadzieb je možné očakávať celoročný výnos z dane v roku 2025 takmer 100 miliónov eur,“ avizuje kabinet.

Jednou z noviniek pre zamestnancov má byť aj zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, a to od roku 2026. Zmeniť by sa malo uplatňovanie maximálneho vymeriavacieho základu z mesačnej na ročnú bázu.

„Zamestnanci po novom by mali platiť v rámci roka odvody do bodu, kým nedosiahnu maximálny ročný vymeriavací základ, ktorý má nahradiť súčasný maximálny odvod stanovený na mesiac. Následne, po ukončení roka, by malo prebehnúť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov po vzore zdravotných odvodov,“ avizuje vláda. Výnos z tejto zmeny pritom očakáva vo výške viac ako 100 miliónov eur.

„Opatrenie sa plánuje zaviesť s cieľom zamedziť daňovej optimalizácii prostredníctvom kumulácie a vyplácania vysokých odmien v jednom mesiaci,“ avizuje kabinet.

Všetky tieto spomínané opatrenia majú pomôcť vláde zlepšiť stav verejných financií. Od roku 2025 už totiž polpercentné znižovanie schodku stačiť nebude. Slovensko bude zrejme zaradené do procedúry nadmerného deficitu a bude musieť konsolidovať minimálne o 1 percento HDP ročne. Teda dvojnásobným tempom, ako vláda plánuje v budúcom roku.

Zvyšovať sa bude viacero daní

Pripravený budúcoročný rozpočet so šesťpercentným schodkom počíta aj s už oznámenými konsolidačnými opatreniami. Ide najmä o zníženie odvodu do druhého piliera, zvýšenie zdravotných odvodov pre firmy a podnikateľov, zvyšovanie spotrebných daní z tabaku a alkoholu či bankovú daň a predĺženie špeciálnej dane pre Slovnaft. Tieto opatrenia majú v budúcom roku zlepšiť bilanciu rozpočtu o zhruba 1,5 miliardy eur.

Ak sa vláde podarí presadiť svoje zámery spojené so zvýšením progresivity pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, čaká zamestnancov viac sadzieb. V súčasnosti sa pri zdaňovaní ich príjmov uplatňujú dve sadzby, a to vo výške 19 a 25 percent. Konkrétna výška sadzby závisí od dosiahnutých príjmov.

Súhlasíte so zavedením vyšších sadzieb dane z príjmov pre najlepšie zarábajúcich Slovákov? Áno Nie Odoslať odpoveď

Sadzba na úrovni 19 percent sa uplatňuje z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eura, čo predstavuje 176,8-násobok sumy platného životného minima. Následne vyššia sadzba na úrovni 25 percent sa platí z tej časti základu dane, ktorá presiahne spomínanú sumu 41 445,46 eura.

Dane od zamestnancov pomáhajú samosprávam

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je pritom v súčasnosti celý príjmom samospráv. Starostovia, primátori a predsedovia samosprávnych krajov mali napríklad za minulý rok k dispozícii z tejto dane viac ako 3,6 miliardy eur.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, ako aj rozpočtové určenie a termíny, upravuje zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V súlade s ním je príjmom rozpočtov obcí 70 percent a vyšších územných celkov 30 percent výnosu dane z príjmov fyzických osôb.