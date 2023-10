Koľko si dokážeme usporiť z výplaty? Výrazný rozdiel je aj medzi pohlaviami! (prieskum)

PRIESKUM Takmer pätina slovenských žien nedokáže zo svojej výplaty ušetriť ani euro. Foto: unsplash.com/ Markus Spiske

Aj napriek tomu, že z dôvodu vysokej inflácie reálne príjmy Slovákov poklesli, drvivá väčšina z nás si dokáže zo svojej výplaty určitú časť odložiť. Takýto finančný návyk je veľmi dôležitý najmä pokiaľ ide o schopnosť prekonať neočakávané situácie. Aké skupiny Slovákov však ušetria najviac a ktoré naopak najmenej?

Podľa prieskumu spoločnosti ResSOLUTION pre web oPeniazoch.sk, ktorý bol vykonaný v druhej polovici septembra na vzorke 509 respondentov online populácie staršej ako 15 rokov, má veľký problém šetriť najmä nežné pohlavie. Až 18,3 percenta zo všetkých žien neušetrí zo svojej výplaty nič. Menej ako 50 eur ušetrí štvrtina z dopytovaných žien a medzi 50 a 100 eur ušetrí 20 percent z respondentiek. S rastúcimi sumami percentá výrazne klesajú. Do výsledkov boli pritom zaradení iba respondenti, ktorí v čase jeho konania mali vlastný príjem.

Naopak výrazne lepšie hospodária so svojimi výplatami muži. Iba 12,6 percenta minie celý svoj zárobok a menej ako 50 eur si zo svojej výplaty odloží 11,6 percenta mužov. Veľké rozdiely medzi pohlaviami boli zaznamenané najmä pokiaľ ide o odkladanie si väčších súm. Až 14,6 percenta mužov si dokáže usporiť viac ako 500 eur mesačne, zatiaľ čo u žien sú to iba 4 percentá. Pozorovateľne väčšie zastúpenie mali muži aj pokiaľ ide o úsporu od 200 do 500 eur.

Veľký vplyv na tieto rozdiely však môže mať aj príjmová nerovnosť pohlaví, ktorá je na Slovensku stále veľká. Podľa údajov Eurostatu ženy v roku 2021 zarábali na Slovensku až o 16,6 percenta menej. Nežné pohlavie totiž pracuje najmä v odvetviach s nižšími zárobkami. Možnosť vyššieho platového ohodnotenia im môže znemožniť aj odchod na materskú dovolenku či častokrát čas strávený neplatenou prácou v domácnosti.

Vzdelaní Slováci šetriť vedia

Z prieskumu taktiež vyplýva, že na schopnosť šetriť má nepopierateľný dopad úroveň vzdelania. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia boli jedinou sledovanou skupinou, v ktorej nedokázalo ušetriť zo svojej výplaty žiadne peniaze menej ako 10 percent ľudí. Naopak ľudia s najvyšším stupňom vzdelania mali najväčšie zastúpenie v skupine zamestnancov, ktorí dokážu ušetriť viac ako 500 eur (15,2 percenta). Podobne dobre si viedli aj pri šetrení od 200 do 500 eur mesačne.

Azda najväčším prekvapením je nízka schopnosť odkladať si peniaze u skupiny v najproduktívnejšom pracovnom veku. Až 17,2 percenta Slovákov vo veku 35 až 54 rokov žije takpovediac z výplaty do výplaty a nedokáže si ušetriť nič. Takmer 40 percent ušetrí menej ako 100 eur a iba niečo málo cez 11 percent ušetrí viac ako 300 eur. Vysvetlení by však mohlo byť viac. Práve v tomto veku je totiž väčšina Slovákov zaťažená hypotekárnym úverom či výchovou jedného či viacerých detí.

Za zmienku stojí aj relatívne dobré hospodárenie obyvateľov západného Slovenska, ktoré je pravdepodobne podporené o niečo vyššími príjmami ako na východnom či strednom Slovensku. Viac ako 30 percent "západniarov" ušetrí z výplaty viac ako 200 eur. Naopak pri obyvateľoch vidieka a dedín ušetrí viac ako 200 eur mesačne iba niečo viac ako pätina respondentov.

