Hodnota ruského Fondu národného bohatstva vzrástla na takmer 136 miliárd dolárov

Foto: pixabay.com/velikorodov94

Hodnota aktív v ruskom štátnom investičnom fonde, známom ako Fond národného bohatstva, dosiahla do apríla takmer 136 miliárd USD. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak hodnota fondu zvýšila o vyše 2 miliardy USD. Navyše, v rámci celkového majetku sa mierne zvýšila aj hodnota likvidných aktív. Uviedlo to tento týždeň ruské ministerstvo financií.

Ministerstvo oznámilo, že celková hodnota aktív vo Fonde národného bohatstva dosiahla k 1. aprílu v prepočte 135,7 miliardy USD (126,24 miliardy eur). To znamená 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). K 1. marcu hodnota aktív fondu dosiahla 133,4 miliardy USD.

Zvýšila sa aj hodnota likvidných aktív, ktorá od začiatku vojny na Ukrajine zaznamenala pokles zhruba o polovicu po tom, ako ruská vláda musela po uvalení sankcií Západu investovať veľký objem financií do vykrývania rozpočtového deficitu a podpory štátnych firiem. K 1. aprílu dosiahla v prepočte 55,1 miliardy USD (2,8 % HDP), zatiaľ čo k 1. marcu to bolo 54,9 miliardy USD. Od začiatku roka sa tak tieto aktíva pohybujú na zhruba rovnakej úrovni, keď k 1. februáru dosiahla ich hodnota 55 miliárd USD.

Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už viac než dva roky, výrazne redukuje ruskú štátnu pokladnicu. Ako však uviedli analytici, fiškálny vankúš, ktorý si Moskva vytvorila za posledné dve desaťročia, je dostatočne veľký na to, aby vydržal ešte roky, a to aj v situácii, ak by ceny ropy klesli na 60 USD za barel (159 litrov).