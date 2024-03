Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Pete Linforth

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch znížila odhad tohtoročného rastu poľskej ekonomiky na 2,2 percenta, doteraz čakala 2,5 percenta. Poukázala pritom na dôsledky nepriaznivého vývoja ekonomiky v susednom Nemecku. Na budúci rok však Fitch naďalej počíta so zrýchlením rastu poľskej ekonomiky na 3,2 percenta, informovala agentúra PAP.

„Očakávame, že súkromná spotreba sa v tomto a budúcom roku bude zlepšovať,“ poznamenala Fitch. Súkromná spotreba by podľa nej mala ťažiť z terajšieho zvýšenia minimálnej mzdy, silného rastu priemernej mzdy, programov sociálnej podpory a zo zvoľňovania inflácie.

„Rozpočtová politika navyše v tomto roku zrejme zostane relatívne uvoľnená, poľskú ekonomiku však pravdepodobne negatívne ovplyvní slabý hospodársky rast v Nemecku,“ uviedla agentúra.

Ekonomika v Nemecku

Nemecká ekonomika vlani v štvrtom štvrťroku klesla o 0,3 percenta po stagnácii v treťom kvartáli. Ak by sa hrubý domáci produkt (HDP) znížil tiež v tohtoročnom prvom štvrťroku, vstúpila by nemecká ekonomika do technickej recesie. Tá sa zvyčajne definuje ako dve štvrťroky hospodárskeho poklesu za sebou.

Nemecká vláda vo februári znížila odhad tohtoročného rastu domácej ekonomiky na 0,2 percenta z 1,3 percenta predpovedaných v októbrovej prognóze. Nemecká ekonomika je najväčšia v Európe a je od nej závislý tiež rad českých podnikov.