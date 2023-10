ECB ponechala sadzby bez zmeny, ekonomika spomaľuje (komentár)

KOMENTÁR Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Dominik Hapl, Portfolio Manager Across Private Investments

Tento týždeň rozhodovala ECB o nastavení menovej politiky. Rozhodla sa ponechať základnú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni 4,5 %.

ECB nateraz nevidí dôvod na ďalšie zvyšovanie a ekonomika spomaľuje, čo povedie k poklesu inflácie.

Ekonomika je priškrtená vysokými sadzbami

Centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby kvôli tomu, aby zrazili infláciu späť k dvojpercentnému cieľu. Sadzby sa do ekonomiky a do rozhodnutí jednotlivých ekonomických subjektov (firmy, spotrebitelia, štát ) dostávajú len postupne. No dnes už vidíme, že najprudšie zvýšenie sadzieb v poslednom roku si začína vyberať svoju daň na výkonnosti ekonomiky. Prirodzene to pomáha poklesu inflácie.

„Sadzby budú podstatným nástrojom k obmedzeniu inflácie. Ekonomika eurozóny zostáva slabá. Prísnejšie podmienky financovania zaťažujú investície a úspory najmä v priemyselnom sektore. Ekonomika pravdepodobne zostane slabá po zvyšok tohto roka. Existujú signály, že trh práce sa oslabuje. Inflácia cien potravín sa opäť spomalila, aj keď podľa historických štandardov zostáva vysoká. Riziká ohrozujúce hospodársky rast zostávajú a hrozí jeho ďalšie spomalenie. Domáce cenové tlaky zostávajú silné a dynamika úverov sa ďalej oslabila,“ tvrdí guvernérka ECB Christine Lagardová.

Na základe týchto informácií Európu v najbližších mesiacoch a začiatkom budúceho roka nečakajú ľahké časy. Na druhej strane, ak sa infláciu podarí konečne skrotiť, centrálne banky začnú sadzby postupne znižovať. Preto je dôležité, aby ceny komodít ostali stabilné, prípadne aby poklesli, čo sa pozitívne pretaví do finálnej inflácie. V opačnom prípade sa pozícia centrálnej banky môže ešte viac skomplikovať. Trhy už od ECB po tomto komentári neočakávajú ďalšie zvyšovanie sadzieb. Naopak v druhej polovici roka 2024 očakávajú prvé znižovanie sadzieb. Sadzby by v horizonte 2 rokov mohli poklesnúť k úroveň 2,8 % z aktuálnych 4,5 %.

Graf: Porovnanie trhových očakávaní budúceho vývoja sadzieb ECB

Poznámka: (žltá) 27/7/2023, (zelená) 27/10/2023

Dáta z Americkej ekonomiky boli lepšie

Napriek tomu, že rovnaké zvyšovanie sadzieb prebieha aj na druhej strane Atlantiku, kde sadzby narazili už na úroveň 5,5 %, americká ekonomika je odolnejšia. Výsledky čiastkových dát v poslednom týždni pozitívne prekvapili, čo opäť narobí vrásky centrálnym bankárom.

Výsledky HDP za tretí štvrťrok skončili lepšie ako sa očakávalo, keď ekonomika USA rástla tempom 4,9 % vs. 4,5 % očakávania. Významne lepšie skončili aj objednávky tovarov dlhodobej spotreby, kde sa očakával rast len 1,9 % a tie rástli na úrovni 4,7 %. Práve objednávky tovarov dlhodobej spotreby sú dôležité pre určenie ekonomického cyklu. Ide o tovary, ktoré si kupujete len raz za čas. Elektronika, práčka, chladnička či motorové vozidlo – drahé a veľké položky rodinného rozpočtu. V čase, keď ekonomika spomaľuje, prehodnocujete, či je vhodná doba na takýto veľký nákup a máte skôr tendenciu ho odložiť. Čiže v čase ochladzovania ekonomiky dopyt po týchto tovaroch zvyčajne klesá. Naopak v čase rastu miezd, vysokej zamestnanosti a dobrých vyhliadok skôr dochádza k výmene takýchto tovarov a k novým objednávkam. Ekonomika v USA ešte nespomalila natoľko, aby sa to dramaticky premietlo do prehodnocovania spotrebiteľov a tí ešte neodkladajú nákupy. Ak sa pozrieme na infláciu, tá skončila podľa očakávaní na úrovni 0,3m% medzimesačne, teda 3,7 % medziročne.

Dobré ekonomické dáta znamenajú silnejšiu infláciu v budúcnosti a možnosť ďalšieho rastu sadzieb. To sa odráža aj na očakávaniach trhu, ktoré projektujú možnosť rastu sadzieb aj nad aktuálnych 5,5 % v najbližších troch mesiacoch. Naopak na záver rok roka 2024 sa už očakáva pokles sadzieb pod úroveň 5 %.

Graf: Porovnanie trhových očakávaní budúceho vývoja sadzieb Fedu

Poznámka: (žltá) 27/7/2023, (zelená) 27/10/2023.

Očakávané udalosti

Nový týždeň prinesie výsledky októbrovej inflácie z Eurozóny, ktoré sa očakávajú na úrovni 3,4 % vs. 4,3 % minulý výsledok. Uvidíme zasadnutie Fedu, kde sa neočakáva zmena sadzieb, ale bude dôležitý najmä komentár guvernéra Jeroma Powella. V piatok budú zverejnené dáta z trhu práce USA. Čaká nás teda nabitý týždeň.