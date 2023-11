Chceli by ste Messiho dres z finále majstrovstiev sveta? Môže byť váš, má to však háčik!

Lionel Messi na pozápasových oslavách titulu majstrov sveta vo futbale. Foto: SITA/AP

Takmer rok po tom čo Lionel Messi zdvihol nad hlavu víťaznú trofej majstrovstiev sveta vo futbale si fanúšikovia tohto argentínskeho futbalistu budú môcť pripomenúť nezabudnuteľnú katarskú jazdu. Do aukcie ide set šiestich dresov, ktoré Messi obliekal počas zápasov na historicky prvom zimnom šampionáte. Má to však háčik. Očakávaná cena je totiž astronomická.

Futbalové dresy, v ktorých Messi s kapitánskou páskou priviedol Argentínu do pamätného finále s Francúzskom, v ktorom krajina z Južnej Ameriky vyhrala na penalty, sa budú dražiť v newyorkskom aukčnom dome Sotheby’s. Ten odhaduje, že cena setu šiestich dresov sa môže vyšplhať na viac ako 9 miliónov eur, píše portál bbc.com.

Podľa Brahma Wachtera, vedúceho pracovníka moderných zberateľských predmetov Sotheby’s, je predaj Messiho dresov „monumentálnou udalosťou v histórii aukcií“. „Majstrovstvá sveta vo futbale 2022 sú jednou z najväčších udalostí v športovej histórii, ktorá je neodmysliteľne spojená s Messiho statočnou cestou a pevne upevňuje jeho status najlepšieho hráča všetkých čias,“ povedal Wachter.

Messi sa na minuloročných majstrovstvách sveta vo futbale stal vôbec prvým hráčom, ktorému sa podarilo skórovať vo všetkých fázach turnaja, keďže dal gól v základnej skupine, v osemfinále, štvrťfinále, semifinále, ako aj vo finále. Aj napriek tomu, že Messi hral vo všetkých siedmich zápasoch turnaja, do aukcie pôjde iba šesť dresov, pretože po osemfinále daroval svoj dres jednému z austrálskych hráčov.

Dresy si budú môcť obzrieť aj fanúšikovia, ktorí nemajú záujem o kúpu, keďže budú vystavené na bezplatnej verejnej výstave v centrále aukčnej spoločnosti od 30. novembra do 14. decembra. „Pre Sotheby’s je cťou prezentovať a vystavovať verejnosti tieto neoceniteľné zberateľské predmety, ktoré zahŕňajú číru brilantnosť hráča, ktorý nanovo definoval hranice futbalovej dokonalosti,“ uviedol Wachter.

Časť z výťažku z Messiho dresov poputuje aj na dobrú vec, keďže bude venovaná projektu Unicas. Ten má na starosti detská nemocnica Sant Joan de Deu v Barcelone s podporou Nadácie Lea Messiho, s cieľom zabezpečiť starostlivosť deťom so zriedkavými chorobami.

Doterajší rekord za najdrahší športový spomienkový predmet drží dres Diega Maradonu, ktorý obliekal vo štvrťfinálovom zápase majstrovstiev sveta proti Anglicku v roku 1986. Debata o tom, že by sa dres, v ktorom dal Maradona dva góly, pričom jeden vsietil rukou, mohol dostať do dražby sa začala po smrti legendárneho argentínskeho futbalistu v roku 2020. To však jeho vtedajší majiteľ, anglický futbalista Steve Hodge, ktorý získal dres pozápasovou výmenou, poprel a uviedol, že „ľudia klopú na moje dvere non-stop, no dres nie je na predaj. Nesnažím sa ho predať.“

To sa však zmenilo o dva roky neskôr. V máji roku 2022 sa v aukčnom dome Sotheby’s tento dres podarilo vydražiť za neuveriteľných 8,1 milióna eur, čo prekonalo všetky očakávania. „Toto je pravdepodobne najžiadanejší futbalový dres, aký sa kedy objavil na aukcii, a je preto na mieste, že teraz drží aukčný rekord pre akýkoľvek predmet svojho druhu,“ povedal po rekordnej aukcii Brahm Wachter.