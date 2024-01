Berlín vyzval Kosovo, nech odloží plány na zavedenie eura ako svojej jedinej meny

Foto: unsplash.com/bruno neurath-wilson

Nemecká vláda vyzvala Kosovo, aby odložilo plány na zavedenie eura ako svojej jedinej meny. Odôvodňuje to obavami z ďalšieho zhoršenia etnického napätia, pretože takýto krok by etnickým Srbom na severe Kosova skomplikoval prístup k hotovosti. Informovala o tom dnes agentúra Bloomberg. Vláda v Srbsku varovala, že plán Kosova by od 1. februára v krajine prakticky znemožnil používať srbský dinár.

Kosovo, ktoré v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, používa jednotnú európsku menu euro už viac ako 20 rokov, ale len dočasne. Krajina nie je členom eurozóny ani Európskej únie.

„Dôrazne žiadame Kosovo, aby dátum zavedenia odložilo, kým nebude nájdené prijateľné riešenie,“ povedala dnes novinárom v Berlíne Christiane Hoffmannová z tlačového oddelenia spolkovej vlády. Hoci ide o záležitosť, o ktorej si Kosovo môže samo rozhodnúť, zavedenie eura ako jedinej meny by podľa Hoffmannovej v tomto prípade znamenalo významný krok s ďalekosiahlymi dôsledkami, ktorý si vyžaduje viac času a prípravy.

Lídri zlyhali v snahe normalizovať vzťahy medzi Srbskom a Kosovom

Európski lídri zlyhali v snahe normalizovať vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, píše Bloomberg. Belehrad odmieta uznať suverenitu Kosova, ako aj to odmieta časť krajín Európskej únie. Napätie v severnom Kosove, kde žijú hlavne etnickí Srbi, vlani prerástlo do najhoršieho násilia za takmer 20 rokov.

Kosovská centrálna banka začiatkom tohto mesiaca oznámila, že od budúceho týždňa zakáže všetkým bankám a ďalším veriteľom pôsobiť v Kosove bez licencie, čo zrejme bude mať dopad na srbský finančný ústav Poštanska štedionica. Ten patrí k najväčším bankám v Srbsku a je kľúčovým kanálom pre prevody peňazí v srbských dinároch. Na srbskú menu v Kosove spolieha asi 90 000 Srbov.

Srbská centrálna banka tvrdí, že platby sú zaznamenávané transparentne a s dohľadom z Prištiny. Vo vyhlásení uviedla, že prípadné obmedzenia vo využívaní srbskej meny predstavujú priamu hrozbu pre existenciu srbského obyvateľstva a že ich cieľom je vyhnať z Kosova ešte viac Srbov.

Srbská komunita dostáva platby na dôchodky, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie alebo investície. Doteraz sa tieto platby vykonávali s malým dohľadom zo strany kosovských úradov, kde pôsobia predovšetkým etnickí Albánci. Vláda v Belehrade posiela ročne viac ako 100 miliónov dolárov na podporu kosovských Srbov.

Varovali pred akýmikoľvek unáhlenými zmenami

Európska únia a Spojené štáty varovali pred akýmikoľvek unáhlenými zmenami. Sprostredkovatelia sa medzitým snažia sprostredkovať komplexnú dohodu medzi oboma balkánskymi susedmi, z ktorých obaja majú snahu stať sa členmi EÚ. Rokovania sa zastavili predovšetkým na otázke osudu Srbov, ktorí sa po odtrhnutí Kosova stali na tomto území menšinou.

„Kosovo by malo mať možnosť vykonávať v krajine kontrolu nad menou – to by nemalo byť kontroverzné,“ uviedol riaditeľ Centra pre štúdium juhovýchodnej Európy na univerzite v Štajerskom Hradci Florian Bieber. „Ale dialóg so Srbskom je teraz na príliš ťažkom mieste. Kosovská vláda by sa nakoniec mala pokúsiť prinútiť kosovských Srbov, aby sa považovali za viac integrovaných, „dodal Bieber, ktorý je uznávaným rakúskym expertom na Balkán.