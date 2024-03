Koľko by ste dostali od štátu, ak zostanete bez práce? Vyrátajte si to vďaka tejto novej pomôcke!

Foto: unsplash.com/Amol Tyagi

Sociálna poisťovňa pripravila ďalšiu užitočnú kalkulačku. Tentokrát si môže každý jednoducho vyrátať, koľko by od štátu dostal vo forme dávky v nezamestnanosti, ak by sa ocitol bez práce.

Akú dávku v nezamestnanosti by som dostal, ak by som zostal bez práce? Otázka, ktorú si kladú mnohí a doteraz nebolo úplne jednoduché sa k správnej odpovedi dopracovať. Zmeniť to chce Sociálna poisťovňa, ktorá pripravila informatívnu kalkulačku, v ktorej sa záujemca o túto informáciu odpoveď dozvie na pár klikov.

Používanie novej kalkulačky na výpočet dávky v nezamestnanosti je pritom veľmi jednoduché. Stačí do nej zadať dátum zaradenia, resp. predpokladaného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a výšku priemernej mesačnej hrubej mzdy.

Následne stačí použiť tlačidlo „Vypočítať“ a kalkulačka zobrazí rozhodujúce údaje, informuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Konkrétne sa záujemca dozvie dennú výšku dávky, výšku dávky za 30-dňový mesiac a výšku dávky za 31-dňový mesiac. Vypočítané sumy dávok pritom kalkulačka zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Detailnejšie informácie cez elektronický účet

Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že kalkulačka má len informatívny charakter. „Sociálna poisťovňa klientom odporúča, aby si v tejto životnej situácii zároveň aktivovali prístup do svojho Elektronického účtu poistenca, ktorý im ponúkne detailnejšie informácie – o stave žiadosti o dávku v nezamestnanosti a po jej priznaní tiež informácie o sume dávky v nezamestnanosti a jej výplate po jednotlivých mesiacoch,“ uvádza Kontúr.

Poistenec tak môže podľa neho sledovať celý proces online od žiadosti až po výplatu. V prípade, ak sa vyskytnú nejasnosti, môže bezodkladne kontaktovať Sociálnu poisťovňu.

Po kliknutí na obrázok budete presmerovaní na kalkulačku dávky v nezamestnanosti na stránke Sociálnej poisťovne.

Kalkulačku záujemcovia o informáciu o dávke v nezamestnanosti nájdu na portáli Sociálnej poisťovne na tomto odkaze, alebo po kliknutí na obrázok vyššie.

Kontúr pritom pripomína, že elektronický účet poistenca majú zriadený klienti Sociálnej poisťovne automaticky a bezplatne. „Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke alebo elektronicky cez slovensko.sk,“ dodáva. Podrobnejšie informácie o elektronickom účte poistenca môžete nájsť na tomto odkaze.