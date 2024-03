Ako sa zabezpečiť na zvyšok života? Pomôcť vám môže investičná stratégia troch vedier!

Foto: unsplash.com/Nicholas Cappello

Rozdelenie majetku podľa rizika a výnosov zabráni zle načasovanému výberu prostriedkov pod vplyvom strachu a úspešne vás prevedie dôchodkom.

Celý život ste podnikali a pred dôchodkom ste sa rozhodli firmu predať a peniaze odtiaľ vytiahnuť? Alebo ste pred tridsiatkou založili technologický startup a odkúpila ho od vás globálna korporácia? Vyhrali ste v lotérii alebo predčasne zdedili majetok po predkoch? Alebo ste len jednoducho nasporili dosť prostriedkov a musíte ich rozumne umiestniť s primeraným rizikom? Vo všetkých týchto prípadoch prichádza na rad otázka, čo ďalej s peniazmi.

Existuje hneď viacero stratégií, ako prostriedky investovať. Pokiaľ ste mladý s dlhým časovým horizontom, dáva zmysel investovať všetko do čisto akciových nízkonákladových ETF fondov. Tie pre vás kopírujú výnos kľúčových indexov s minimálnymi poplatkami. Dodnes najpopulárnejšou alokáciou je 60/40, teda 60 percent prostriedkov v portfóliu mať v akciách a zvyšných 40 v dlhopisoch. Takto zostavené portfólio sľubuje ako rast z akcií, tak aj nižšiu volatilitu kvôli dlhopisovej zložke. Jednu z najpopulárnejších možností dodnes predstavuje takzvaná stratégia troch vedier. Pri nej si aktíva rozdelíte na tri časti, a každé „vedierko“ naplníte podľa potrieb.

Krátkodobé výdavky

V prvom vedre majú byť likvidné investície a hotovosť. Jeho účelom je poskytovať dostatok peňazí na bežné každodenné míňanie. Finanční poradcovia odporúčajú mať v ňom financie na preklenutie dvoch až piatich rokov a držať ich v hotovosti a v investíciách peňažného trhu. Doplnkom môžu byť tie najbezpečnejšie a najmenej rizikové dlhopisy. Do prvého vedierka môžete počítať aj zaručené príjmy, ako je napríklad štátny dôchodok či iná anuita.

Zhodnocujete svoje prostriedky s rôznym investičným horizontom? Áno Nie Odoslať odpoveď

Pokiaľ pracujete a máte externé príjmy zo zamestnania alebo podnikania, v prvom vedierku vám stačí mať prostriedky na preklenutie maximálne dvoch rokov, odporúčajú experti z UBS. Väčšinu bežných výdavkov totiž hradíte práve z pravidelného príjmu zo mzdy. Môžete sa tak sústrediť na dlhodobé investovanie a zhodnocovanie majetku, ktoré prichádza v nasledujúcich krokoch.

Strednodobý horizont

Druhé vedierko je zamerané na pokrytie finančných potrieb na ďalšie štyri až desať rokov. Kým prvé vedierko obsahovalo iba hotovosť a bezpečné dlhopisy, v tom druhom už môžete poriadne zvýšiť rizikový apetít. Jeden z najväčších svetových asset manažérov spoločnosť Charles Schwab odporúča v druhom vedierku mix akcií a dlhopisov. Podobný prístup preferuje aj švajčiarska veľkobanka UBS. „Keďže cieľom je dlhodobý rast, zvyčajne je vhodná mierne agresívna alokácia. Niektorí investori sa však rozhodnú držať viac alebo menej rizikové portfóliá,“ uvádzajú experti z UBS.

Radi testujete svoje vedomosti?

Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Typická alokácia v druhom vedierku je už spomínaných 60/40. Nastaviť si ju však musíte sami podľa vlastných potrieb. Príliš málo rizika v druhom vedierku znamená, že sa oberáte o možné zhodnotenie vašich prostriedkov. Naopak, ak máte príliš veľa akcií v portfóliu hrozí, že budete nútení prostriedky vyberať počas prepadu trhov predtým, než sa stihli vrátiť na pôvodné úrovne.

Tretie vedierko

Posledné z vedierok je aj to najdôležitejšie. Keďže máte dostatok prostriedkov v dvoch iných zložkách, peniaze v tej tretej môžu nerušene rásť celé dekády. Tu má byť všetko investované do rizikových aktív, keďže vám pri krátkodobých prepadoch na burze nehrozia problémy s financiami. Odporúčajú sa najmä akcie, ideálne prostredníctvom nízkonákladových ETF fondov. Pokiaľ stále vlastníte vlastný biznis alebo jeho časť, tá patrí práve do dlhodobej kategórie. Patria sem aj investície do nehnuteľností či iných alternatív. Viaceré alternatívy poskytujú takzvanú prémiu likvidity. Tá znamená, že ste za uzamknutie svojej investície na dlhé časové obdobie kompenzovaní vyšším výnosom. Pokiaľ do tretieho vedierka pravidelne prispievate a necháte prostriedky v ňom rásť roky a dekády, môžete si z neho zafinancovať pohodlný dôchodok či pomôcť deťom.

Ako na to?

Vedierka naplňte spôsobom, že si najprv spočítajte vaše ročné výdavky. Tie vynásobte počtom rokov, ktoré chcete držať v kategórii krátkodobých výdavkov a pridajte prostriedky na nečakané udalosti. Keď máte naplnené vedierko likvidity, postupne napĺňajte aj tie zvyšné.

Naopak, na dôchodku môžete pomaly prostriedky z druhého a tretieho vedierka presúvať medzi hotovosť a zaručiť si tak ako príjem, tak aj rast zvyšku aktív uložených najmä v treťom vedierku. Presúvať prostriedky a rebalansovať sa neodporúča počas prepadov na akciových trhoch, keďže počas medvedieho trhu akcie predávate s výraznou zľavou. Práve pred výberom prostriedkov, keď sú akcie v poklese, vás ochránia prvé dve vedierka.