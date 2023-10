Ako hospodária mladí Slováci? Usporiť si dokáže len tretina z nich, chceli by však vedieť investovať! (prieskum)

PRIESKUM Mladí Slováci si nevytvárajú dostatočné rezervy, v budúcnosti však chcú investovať. Foto: pixabay.com/luxstorm

Mladí Slováci vo veku 18 až 26 rokov ešte nemajú vo svojich financiách príliš jasno. Ukázal to aj prieskum, ktorý pre UniCredit Bank vypracovala v marci tohto roka výskumná agentúra IPSOS. Ušetriť peniaze zo svojich príjmov dokáže len niečo vyše tretina z nich. Zároveň priznávajú, že by chceli získať viac vedomostí, ako ušetriť, ale aj investovať.

Slováci od 18 do 26 rokov najčastejšie kombinujú príjem z brigád s vreckovým od rodičov. Podľa údajov UniCredit Bank len tretina z nich pracuje na plný úväzok a ďalších 9 percent má vlastné podnikanie. Priemerný zárobok v tejto vekovej skupine pritom dosahuje 700 eur. Nižšie príjmy pritom komplikujú aj snahu mladých o sporenie, keďže podľa výsledkov prieskumu dokáže zo svojho mesačného príjmu niečo ušetriť len niečo vyše tretina opýtaných. Až 16 percent mladých Slovákov pritom priznáva, že ich príjmy im nevystačia ani na všetky mesačné výdavky, ďalších takmer 30 percent vychádza s peniazmi z mesiaca na mesiac.

Podľa hovorkyne UniCredit Bank Zuzany Ďuďákovej je však takáto štartovacia životná pozícia mladých Slovákov normálna. "V tomto veku ľudia často ešte študujú alebo začínajú svoje prvé zamestnanie. Počiatočný plat nebudú mať navždy, s pribúdajúcimi rokmi skúseností sa ich životná úroveň bude časom pravdepodobne zvyšovať a mladí ľudia budú schopní s rozpočtom vychádzať lepšie. Na začiatku je dobré zvyknúť si odkladať aspoň niečo bokom a nemíňať všetko," hovorí.

Mladí na rezervy príliš nemyslia

Ako dodáva, podľa štúdie Spotrebiteľské nálady a obavy z druhej polovice minulého roka si tak mladí ľudia tiež nevytvárajú dostatočné rezervy. Takmer dve tretiny mladých Slovákov majú ako rezervu menej ako odporúčané tri mesačné príjmy. Podľa Ďuďákovej aj napriek nižším príjmom je však vhodné odkladať bokom aj keď len desiatky eur. Mať rezervu je totiž súčasťou finančnej gramotnosti a nečakaný výdavok môže prísť kedykoľvek.

„Mladým ľuďom odporúčame, aby si odložené peniaze vložili do sporiaceho produktu, z ktorého si ich môžu kedykoľvek vybrať. Podľa nášho prieskumu 45 percent mladých Slovákov už využíva sporiaci účet a ďalších 48 percent o jeho zriadení uvažuje. Ďalšou možnosťou sú pravidelné investície v malých sumách,“ odporúča hovorkyňa UniCredit Bank. Aj malé sumy totiž môžu podľa nej priniesť ďalšie peniaze na úrokoch, najmä ak sú uložené na dlhšie obdobie.

Prieskum však ukázal, že mladí Slováci chcú investovať v budúcnosti. Investície do fondov alebo akcií využíva zatiaľ len 17 percent z nich, kým sporiace účty sú výrazne obľúbenejšie s podielom 45 percent. Výhodou sporiacich účtov je podľa Ďuďákovej možnosť okamžitého prevodu alebo výberu úspor. Z tohto dôvodu však majú aj nižšiu úrokovú sadzbu, takže sú vhodné najmä na zhodnocovanie finančných rezerv, ku ktorým potrebujete okamžitý prístup. Zaujímavejšie zhodnotenie ponúkajú pravidelné investície. Vďaka pravidelnosti investovania sa totiž výnosy môžu zaujímavým spôsobom kumulovať a narastať.

Podľa prieskumu pritom mladí Slováci od 18 do 26 rokov veku využívajú štandardné finančné a bankové produkty, ako sú debetné karty, bežné účty s bezplatnou správou a internetové alebo mobilné bankovníctvo a spomínané sporiace účty. Málokto v tejto vekovej skupine však využíva sofistikovanejšie produkty, ako sú hypotéky alebo kontokorentné úvery, aj keď až tri štvrtiny (76 %) respondentov zvažujú hypotéky ako perspektívu vlastného bývania. Úrazové a dôchodkové poistenie je tiež vysoko na zozname produktov, o ktorých mladí ľudia uvažujú (73 %). Viac ako polovica (61 %) uvažuje tiež o zhodnocovaní peňazí vo forme akcií alebo fondov.

Finančné túžby? Bývanie, podpora rodiny a cestovanie

Mladí ľudia v prieskume medzi svojimi finančnými snami a cieľmi uviedli, že ich najväčšou túžbou je bývať vo vlastnom dome, na druhom mieste je možnosť podporovať rodinu alebo dieťa a na treťom možnosť cestovať. Medzi päť hlavných finančných cieľov zaradili aj sporenie na dôchodok a možnosť finančne zabezpečiť dôstojnú starobu pre svojich rodičov.

Práve rodičia stále zohrávajú dôležitú úlohu v živote svojich čerstvo dospelých detí. Sú prvými ľuďmi, na ktorých sa obracajú, keď potrebujú radu v oblasti financií. Rodičia teda stále môžu byť vzorom, pokiaľ ide o finančné rozhodovanie.

Mladí ľudia najviac potrebujú poradiť v oblasti zhodnotení peňazí. Každý druhý (52 %) respondent uviedol, že si uvedomuje dôležitosť investícií a chcel by im lepšie porozumieť. Po investíciách je pre mladých Slovákov druhou najpálčivejšou témou sporenie, po ktorom nasledujú informácie o tom, ako začať podnikať. To ukazuje, že mladí dospelí premýšľajú o financiách a plánujú do budúcnosti, ale niekedy potrebujú pomoc.

„To, že mladí ľudia myslia na budúcnosť, je jednoznačne pozitívne. Neustále finančné vzdelávanie je kľúčové v každom veku a je výzvou nielen pre banky, ale aj pre vzdelávací systém. Je to jedna zo základných zručností,“ dodáva Ďuďáková. Len 7 percent respondentov si pritom myslí, že vie o financiách všetko, čo potrebuje vedieť.