Ropa zdražuje: Napätie na Blízkom východe prevažuje nad obavami z vývoja sadzieb

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/David Thielen

Ceny ropy v závere týždňa rastú, za dnešok pridávajú takmer tri percentá a sú blízko šesťmesačného maxima. Ropa je na ceste vykázať aj malý zisk za celý týždeň. Hore jej pomáha napätie na Blízkom východe, ktoré zvyšuje riziko prerušenia dodávok. To prevážilo nad obavami, že znižovanie úrokových sadzieb v Spojených štátoch sa začne neskôr ako v júni, ako sa doteraz očakávalo.

Severomorská ropa Brent okolo 16:45 SELČ vykazovala rast 2,45 percenta a predávala sa za 91,94 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) v rovnakom čase pridávala zhruba 2,8 percenta a nachádzala sa pod 87,40 dolára za barel.

Obavy, že by Irán mohol podniknúť odvetné kroky za útok pripisovaný Izraelu na iránsky konzulát v Damasku z minulého týždňa, pomohli rope tento týždeň do blízkosti šesťmesačného maxima. A to napriek rastúcim ropným zásobám v USA.

„Ako sme boli od decembra už mnohokrát svedkami, riziko geopolitickej udalosti, ku ktorej dôjde počas víkendu, opäť dvíha rizikovú prémiu pred víkendom, aby v pondelok opäť klesla,“ uviedol podľa agentúry Reuters analytik Ole Hansen zo Saxo Bank.