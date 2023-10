Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/vaazdev

Európske veľkoobchodné ceny plynu v pondelok klesli a prerušili minulotýždňový rast spôsobený geopolitickým napätím a chladným počasím. Obavy, týkajúce sa potenciálneho nedostatku, zmiernili vysoké zásoby a dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG).

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v novembri na burze TTF v Amsterdame klesol o 2,95 eura na 52,45 eura za megawatthodinu (MWh) a decembrový kontrakt sa znížil o 64 centov na 53,56 eura za MWh.

Fundamenty, týkajúce sa dopytu v Európe, sú na začiatku týždňa slabšie ako pred víkendom, uviedol v rannej správe analytik LSEG Ulrich Weber. Dodal, že prognózy spotreby výrazne klesli, pričom predpovede, týkajúce sa dopytu po vykurovaní, sú aktuálne vo väčšine pod normálom.

Severozápadná Európa aktuálne zažíva nižšie teploty, ktoré by mohli pretrvávať až do víkendu. Zvyšok októbra a začiatok novembra by však mal byť podľa predpovedí teplejší.

Zásoby plynu v európskych zásobníkoch sú na rekordnej úrovni

Zásoby plynu v európskych zásobníkoch sú na rekordnej úrovni a dopyt po plyne je o 15 až 20 % nižší ako pred vojnou na Ukrajine. Na európskom trhu s plynom však bude podľa poradenskej spoločnosti Timera Energy panovať napätie až do sezóny 2024/25, kým sa na trh nedostanú nové dodávky v rokoch 2025/26.

Obavy, týkajúce sa dodávok, vzrástli po tom, čo Izrael pred týždňom požiadal americký koncern Chevron, aby pozastavil export zemného plynu cez podmorský plynovod medzi Izraelom a Egyptom.

Poškodenie plynovodu Balticconnector zasa vyvolalo obavy, týkajúce sa bezpečnosti európskej energetickej infraštruktúry. Fínsky premiér totiž uviedol, že plynovod mohol byť poškodený úmyselne.