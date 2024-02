Zisk kontajnerového prepravcu Maersk sa za minulý rok prepadol o takmer 90 percent

Loď spoločnosti Maersk. Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/WikimediaImages

Dánska spoločnosť Maersk, najväčší prepravca lodných kontajnerov na svete, oznámila za minulý rok prepad zisku o takmer 90 %, pod čo sa podpísala najmä vysoká porovnávacia základňa. Firma zároveň varovala pred tohtoročnou „neistotou“ v dôsledku pokračujúcich útokov jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori.

Po mimoriadne úspešnom roku 2022, keď v dôsledku nedostatočnej kapacity ceny prudko vzrástli, sa v minulom roku situácia otočila. Dopyt klesol a s ním išli nadol aj prepravné sadzby.

Čistý zisk spoločnosti Maersk dosiahol v minulom roku 3,8 miliardy USD (3,53 miliardy eur), čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 87 %. Napriek tomu zisk mierne prekonal očakávania trhov.

Aj v prípade tržieb boli výsledky o niečo lepšie, než očakávali analytici, oproti roku 2022 sa však rovnako prepadli. V roku 2022 zaznamenala dánska firma tržby na úrovni 81,5 miliardy USD, v minulom roku dosiahli 51 miliárd USD.

Maersk upozornil na riziká súvisiace s prepravou tovarov cez Červené more

Maersk zároveň upozornil na riziká súvisiace s prepravou tovarov cez Červené more. „Čo sa týka trvania a rozsahu narušenia prepravy, aj naďalej tu pretrváva vysoká neistota,“ uviedla spoločnosť s tým, že problém môže trvať jeden kvartál alebo až do konca roka.

Maersk, podobne ako mnohí ďalší kontajneroví prepravcovia, presunul po útokoch jemenských povstalcov na obchodné lode svoje plavidlá z trasy vedúcej cez Červené more a Suezský prieplav na podstatne dlhšiu trasu okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky. To znamená vyššie náklady na dopravu tovarov do Európy.