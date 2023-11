Z Londýna odštartoval prvý let Virgin Atlantic poháňaný len udržateľným palivom

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/JessicaJohnson

Z londýnskeho letiska Heathrow dnes odštartovalo lietadlo spoločnosti Virgin Atlantic, ktoré na ceste cez Atlantický oceán po prvý raz poháňa len udržateľné letecké palivo (SAF). Let, ktorý je podporovaný z vládnych prostriedkov, považujú aerolinky za ukážku toho, že ekologickejší spôsob lietania je možný. Problémom zostáva nedostatočná ponuka pohonných látok a na dosiahnutie emisných cieľov sú potrebné ďalšie technológie, napísal server BBC.

Svet sa zbavuje uhlíka a letecké spoločnosti sadajú na palivo vyrobené z odpadu. To im umožní znížiť emisie až o 70 percent a udržať sa v prevádzke, kým sa v najbližších desaťročiach stane realitou letecká doprava na elektrický a vodíkový pohon.

Virgin Atlantic na prvý let tohto druhu nasadila Boeing 787 poháňaný motormi Rolls-Royce Trent 1000. Ide o prvý let komerčnej leteckej spoločnosti na dlhé vzdialenosti so stopercentným využitím SAF. Nadviazal na úspešný transatlantický prelet súkromného lietadla Gulfstream G600, ktoré minulý týždeň použilo rovnaké palivo.

Lietadlo by malo pristáť o 20:40 nášho času na newyorskom medzinárodnom letisku

Medzi cestujúcimi sú miliardár a zakladateľ spoločnosti Virgin Atlantic Richard Branson, výkonný riaditeľ Virgin Atlantic Shai Weiss a britský minister dopravy Mark Harper. Lietadlo odštartovalo o 12:49 hod. SEČ a na newyorskom medzinárodnom letisku JFK by malo pristáť o 20:40 hod. SEČ.

SAF sa už používa v prúdových motoroch ako súčasť zmesi s tradičným kerozínom. Spoločnosť Virgin a jej partneri Rolls-Royce, Boeing, BP a ďalší ale dostali po úspešných pozemných testoch povolenie lietať iba s použitím SAF.

Odhaduje sa, že letectvo sa podieľa na celosvetových emisiách uhlíka dvoma až tromi percentami. SAF je kľúčom k zníženiu týchto emisií, ale je drahý, v súčasnosti asi trikrát až päťkrát drahší ako bežné letecké palivo. Tvorí menej ako 0,1 percenta celkového množstva dnes používaného leteckého paliva, uviedla agentúra Reuters.