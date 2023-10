V októbri 2013 spojil Európu s Áziou železničný tunel pod Bosporom

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Tama66

Najväčšie turecké mesto Istanbul, ktoré leží na dvoch kontinentoch, rozdeľuje na európsku a ázijskú časť Bosporská úžina. Obe časti mesta v súčasnosti spájajú tri mosty a dva tunely – cestné a železničné. Ten železničný, ktorý je prvou železničnou traťou na svete spájajúcou pod vodou dva kontinenty, bol otvorený 29. októbra 2013 pri príležitosti 90. výročia vyhlásenia Tureckej republiky.

Železničný tunel pod Bosporskou úžinou je súčasťou väčšieho projektu s názvom Marmaray, ktorý zahŕňa tiež modernizáciu súčasnej prímestskej železničnej trate a jej predĺženie. Samotný zámer spojiť oba brehy vznikol už pred viac ako 150 rokmi. Technologické a následne aj finančné ťažkosti vtedajšieho štátu pod vládou sultána Abdülhamida II. ale viedli k odkladu. Realizácia projektu, ktorý bol nanovo vypracovaný v 90. rokoch, tak začala až v roku 2005 za vlády vtedajšieho premiéra Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý je dnes prezidentom.

Tunel je dlhý vyše 13 kilometrov, pod vodou Bosporskej úžiny vedie v dĺžke 1,4 kilometra, a v niektorých miestach je až 60 metrov pod hladinou mora. Výstavba samotného tunela stála asi 5,5 miliardy lír.

Vykopávky ukázali, že história mesta je stará 8500 rokov

Stavbou projektu bolo poverené japonsko-turecké konzorcium. Prevažnú časť financií na stavbu poskytla japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu JBIC. Pôvodne mal byť tunel dokončený v roku 2009. Meškali ho napríklad archeologické vykopávky v mieste hĺbenia, ktoré okrem iného ukázali, že história mesta je stará 8500 rokov, namiesto pôvodne odhadovaných 6000 rokov.

Od roku 2016 je v prevádzke aj druhý tunel pod Bosporom – diaľničný Euroázijský tunel. Ten je 14,5 kilometra dlhý, z toho 5,4 kilometra vedie pod Bosporskou úžinou. Európu s Áziou v Turecku spájajú aj štyri mosty. Cez Bospor v Istanbule Most mučeníkov 15. júla (predtým Bosporský most) A Most sultána Mehmeta Fatiha a Most sultána Selima I. severne od Istanbulu, cez prieliv Dardanely vlani v marci otvorený Most 1915 Çanakkale dlhý 4,6 km, ktorého rozpätie medzi piliermi 2023 metrov ho robí mostom s najdlhším rozpätím oblúka na svete.