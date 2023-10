Taliansko vyčlení 12 miliárd eur na projekt sicílskeho mosta

Messinský prieliv, v pozadí ostrov Sicília. Foto: pixabay.com/Publieditrc

Taliansko vyčlení 12 miliárd eur na výstavbu obrieho mosta medzi pevninou a ostrovom Sicília. Oživuje tak projekt, ktorý sa zdal byť pred desiatimi rokmi definitívne opustený. Peniaze majú byť investované niekoľko rokov a prvé tri splátky majú byť vyplatené do roku 2026, povedal na tlačovej konferencii pri predstavovaní vládneho rozpočtu na budúci rok minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti.

Most je plánovaný už desiatky rokov. Spoločnosť, ktorá bola vytvorená, aby dohliadala na jeho výstavbu, však bola v roku 2013 zrušená v rámci snahy vlády znížiť výdavky a rastúci štátny dlh.

Most spájajúci Sicíliu s južným regiónom Kalábrie by mal byť dlhý približne päť kilometrov. Jeho stredné rozpätie má merať 3,3 kilometra, čím by prekonal existujúce rekordné rozpätie mosta 1915 Çanakkale cez prieliv Dardanely v Turecku, ktoré predstavuje 2,02 km.

Konzorcium uviedlo, že odovzdalo prepracovanú verziu projektu

Minulý mesiac konzorcium vedené talianskou skupinou Webild uviedlo, že odovzdalo prepracovanú verziu projektu, aktualizovanú podľa najnovšieho technologického vývoja a technických predpisov.

Most je v Taliansku veľmi rozdeľujúcou témou. Vyvoláva ostrú kritiku od tých, ktorí spochybňujú rozumnosť jeho výstavby v aktívnej zóne zemetrasenia, a ľudí tvrdiacich, že by to bolo plytvanie peniazmi a poškodí krajinu a ekosystém.

Projekt však má silnú podporu tých, ktorí veria, že rýchle železničné a cestné spojenie by podporilo chronickú zaostalosť ekonomiky južného Talianska. Zástancovia okrem iného uvádzajú, že most by umožnil nákladným lodiam zo Suezského prieplavu vykladať tovar na Sicíliu, odkiaľ by vlaky odvážali tovar na sever. Znížila by sa tak potreba nákladných plavieb cez Stredozemné more.

Cesta trajektom od vyplávania do zakotvenia trvá 20 minút

V súčasnosti musia autá, nákladné autá a vlaky prekonávať úžinu, ktorá oddeľuje sicílsku Messinu od „špičky“ talianskej pevniny, trajektom. Cesta od vyplávania do zakotvenia trvá približne 20 minút.

„Chcem slávnostne otvoriť stavenisko v lete 2024,“ povedal minister infraštruktúry Matteo Salvini, ktorý je tiež lídrom koaličnej strany Liga. Salvini zaradil most medzi hlavné priority vládneho programu, upozornila agentúra Reuters.