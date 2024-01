Ryanair prepravil cez Bratislavu 15 miliónov cestujúcich

Foto: unsplash.com/Lucas Davies

Nízkonákladová írska letecká spoločnosť Ryanair prepravila cez Bratislavu po 20 rokoch pôsobenia na bratislavskom letisku 15 miliónov cestujúcich. V pondelok o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Tóthová. Z Bratislavy spolu prevádzkuje pravidelné linky sedem spoločností.

Spoločnosť Ryanair prevádzkuje lety z bratislavského letiska od roku 2005. Vtedy vstupovala na trh s pravidelnými linkami Londýn-Stansted, Miláno-Bergamo a Frankfurt-Hahn. Celkovo od pôsobenia na bratislavskom letisku prevádzkovala 50 pravidelných liniek. V roku 2023 ich prevádzkovala 23. Najviac cestujúcich, a to 1,2 milióna, prepravila spoločnosť Ryanair v roku 2019.

Pravidelné lety z bratislavského letiska prevádzkujú aj spoločnosti Wizz Air, Air Cairo, Smartwings, Air Montenegro, Aegean Airlines a Tus Airways. Mimo Európy lietajú napríklad Air Cairo do Hurgady a Smartwings do Dubaja či do Ománu. Do Londýna môžu cestujúci lietať okrem Ryanairu aj spoločnosťou Wizz Air.