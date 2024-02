Ráž: Výstavba tunela Soroška nie je prioritou

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Pexels

Výstavba tunela Soroška v okrese Rožňava nie je prioritou. V súvislosti s príchodom automobilky Volvo neďaleko Košíc a cestnou infraštruktúrou to pre TASR uviedol minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD).

Ako povedal, programové vyhlásenie vlády jednoznačne pomenovalo priority. Sú nimi úseky D1, D3 a R4. Vzhľadom na vysokú mieru pripravenosti, respektíve proces EIA, sa podľa neho diskutuje aj o tuneli popod Karpaty. „Na všetky ostatné úseky, tak ako sú nakreslené na našej mape diaľničnej siete, príde čas, ale priority sme si zadefinovali jasne. Budeme radi, ak stihneme urobiť to, čo sme si zadefinovali,“ uviedol.

Aj keby sa s výstavbou tunela Soroška začalo hneď, do spustenia automobilky by sa to podľa neho nestihlo. „Ak nám prejde zákon o strategických investíciách, malo by nám to významne pomôcť v prípravných procesoch a prípravných konaniach,“ doplnil Ráž.

Závod automobilky vyrastie v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. Postupný nábeh výroby Volvo by sa mal začať v roku 2026.

Oblasti automotive aj v súvislosti s príchodom Volva sa venuje i vláda na svojom štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Košiciach. Hlavou témou je udržateľnosť výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov a k vybraným problémom rozvoja elektromobility.