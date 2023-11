Praha: Kvôli stavbe prestupu sa v roku 2025 uzavrie stanica metra C Pankrác

Na snímke vlaková súprava pražského metra. Foto: TASR

V Prahe sa od 1. januára 2025 na jeden rok uzavrie stanica metra C Pankrác. Dôvodom je výstavba prestupu na rovnomennú stanicu budovanej linky metra D. Zároveň dopravný podnik (DPP) zrekonštruuje súčasnú stanicu, v ktorej sa okrem iného zmodernizuje osvetlenie a vybuduje verejné WC. Vlaky budú počas výluky stanicou iba prechádzať. Súčasne s opravami sa predĺži električková trať z Pankráca na roh Budějovickej a Na Strži a vybuduje sa podchod. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v pondelok schválili pražskí radní.

DPP začal vlani stavať novú linku metra D z Pankráca do Pesničky. Ako prvý vzniká úsek z Pankráca na Olbrachtovu, ktorý vyjde na 14,5 miliardy korún (zhruba 590 miliónov eur) a ktorého súčasťou je aj nová stanica Pankrác s prestupom na linku C. Práce potrvajú 90 mesiacov, teda asi sedem a pol roka. DPP vybral dodávateľa pre druhý úsek z Olbrachtovej na Nové Dvory, avšak proti výberu sa ohradil jeden z uchádzačov.

„Dôkladnou koordináciou viacerých akcií do jedného celku skracujeme celkovú dobu obmedzenia a uzatvárania. Cieľom je minimalizovať dopady na cestujúcich MHD i vodičov,“ uviedol na otázku ČTK námestník primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Hlavným predmetom prác je podľa dokumentu vyústenie prestupného tunela medzi linkami na nástupišti terajšej stanice metra C, a to vrátane úpravy a výmeny pohyblivých schodov do vestibulu, a zároveň aj výstupu do vestibulu pred obchodným centrom Arkády Pankrác. Súčasne s tým chce DPP v terajšej stanici zmodernizovať osvetlenie, rozvody a podhľady. Opraví sa tiež verejné WC, ktoré je dlhodobo mimo prevádzky.

Mesto kvôli výluke nechalo už pred niekoľkými rokmi predĺžiť električkovú trať

Súpravy metra budú stanicou prechádzať a cestujúci budú musieť využiť električku a autobusy. Mesto práve kvôli výluke nechalo už pred niekoľkými rokmi predĺžiť električkovú trať z Pražského povstania na Pankrác, kde končí úvraťou. Súčasne s prestavbou stanice metra potom podľa dokumentu plánuje predĺženie električiek až pred budovu Českej pošty na rohu ulíc Budějovická a Na Strži.

Stanicu metra Pankrác C denne využije okolo 55 000 cestujúcich. Sprevádzkovaná bola v roku 1974 pod vtedajším názvom Mládežnícka v rámci stavby prvého úseku metra z Kačerova na Sokolovskú, dnešná Florenc.