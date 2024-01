Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje zavedenie platby kartou vo vozidlách

Autobus prešovského dopravného podniku. Foto: TASR

Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) pripravuje zavedenie platby kartou vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD). Ako TASR informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek, odhadovaný termín spustenia je v máji 2024.

„V roku 2021 bola spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt modernizácie odbavovacieho, informačného a dispečerského systému DPMP. V žiadosti sme v tom čase požadovali výmenu všetkých označovačov cestovných lístkov celkovo v 86 vozidlách. Naša žiadosť bola riadiacim orgánom vyhodnotená ako formálne správna, no nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve,“ povedal Tomek.

Vo vozidlovom parku DPMP sa aktuálne nachádza 15 autobusov a päť elektrobusov. Už od výroby sú vybavené novými označovačmi cestovných lístkov, ktoré sú technicky pripravené na zavedenie platby kartou.

Do areálu podniku prichádza desať vozidiel, ktoré sú vybavené týmito novými označovačmi

V týchto dňoch do areálu DPMP podľa Tomeka postupne prichádza desať parciálnych trolejbusov, ktoré sú tiež vybavené týmito novými označovačmi. V auguste 2023 formou súťaže vyberali dodávateľa označovačov do zvyšných vozidiel, ktoré neumožňujú zavedenie platby kartou. Víťazným uchádzačom sa stala poľská spoločnosť R&G PLUS.

„S víťazným uchádzačom sme uzavreli nájomnú zmluvu s mesačným nájomným 7800 eur za 130 kusov označovačov cestovných lístkov. Zmluva je uzatvorená na dobu 24 mesiacov s možnosťou následného odkúpenia označovačov v cene jedného eura za kus. Dodávateľ má stanovenú štvormesačnú lehotu na dodanie a sprevádzkovanie označovačov cestovných lístkov,“ priblížil Tomek.

V najbližších mesiacoch sa začne postupná montáž označovačov

V najbližších mesiacoch sa začne postupná montáž, respektíve výmena označovačov cestovných lístkov do vozidiel MHD. „Počítame s osadením jedného kusa nového označovača do štandardného 12-metrového vozidla, respektíve midibusu a dvoch kusov nových označovačov do kĺbového 18-metrového vozidla. Rozmiestnenie označovačov súvisí s našimi obmedzenými finančnými možnosťami. Jednorazová výmena všetkých označovačov vo všetkých vozidlách je príliš nákladná, a preto sa modernizácia uskutočňuje v etapách,“ vysvetlil Tomek.

Súbežne s montážou nových označovačov je podľa jeho slov nutné obstaranie takzvaného acquirera, vďaka ktorému sa bude samotná platba vo vozidlách MHD uskutočňovať. Nevyhnutné budú aj úpravy tarify MHD v Prešove.