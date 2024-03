Apple do svojich produktov v Číne vybral umelú inteligenciu od Baidu

Foto: SITA/AP

Americký technologický gigant Apple vybral čínsku spoločnosť Baidu, aby poskytla svoju generatívnu umelú inteligenciu (AI) do telefónov iPhone 16 a ďalších produktov Applu v pevninskej Číne. S odvolaním sa na informované zdroje to napísali čínske médiá. Mimo Číny bude Apple využívať svoj vlastný model AI, k miestnej technológii sa firma v prípade Číny priklonila s ohľadom na tamojšie predpisy, napísal denník South China Mornig Post (SCMP). Zainteresované strany túto záležitosť priamo nekomentovali.

Apple o využití umelej inteligencie vyvinutej v Číne vo svojich produktoch na tamojšom trhu rokoval okrem iného so spoločnosťami Alibaba či AI. Nakoniec v iPhone 16 a operačných systémoch macOS a iOS 18 nasadí model Ernie Bot spoločnosti Baidu.O rokovaní s Baidu minulý týždeň v piatok informoval denník The Wall Street Journal (WSJ). Do Číny minulý týždeň odcestoval šéf Applu Tim Cook a okrem iného oznámil, že Apple do konca roka na čínsky trh uvedie okuliare pre rozšírenú aj virtuálnu realitu Vision Pro.

Predstavenie Apple Vision Pro Headset. Foto: apple.com

Veľký jazykový model (LLM) Ernie spoločnosti Baidu sa do svojho najnovšieho telefónu chystá zakomponovať aj juhokórejský Samsung Electronics. Ten mimo Číny do svojich najnovších smartfónov nasadí technológiu Gemini AI spoločnosti Google, s ktorou uzavrel niekoľkoročné partnerstvo.

Circle to Search

V rade šikovných telefónov Samsung Galaxy S24 bude technológia Baidu zabezpečovať funkciu nazvanú Circle to Search. Tá užívateľom v pevninskej Číne umožní vyhľadávať texty, obrázky alebo videá pomocou pohybov rúk, pričom výsledky vyhľadávania poskytne Baidu.

Čína vlani v auguste zaviedla podrobné predpisy upravujúce domáce služby generatívnej AI, a stala sa tak jednou z prvých krajín na svete, ktorá zaviedla pravidlá týkajúce sa tejto novovznikajúcej technológie, píše SCMP. Tento rok čínske úrady vydávajú ďalšie pravidlá.Predaj iPhonov v Číne za prvých šesť týždňov tohto roka podľa spoločnosti Counterpoint Research klesol o 24 percent, zatiaľ čo predaj čínskych prístrojov Huawei sa o 64 percent zvýšil. Okrem toho Apple čelí agresívnej cenovej politike firiem Oppo, Vivo či Xiaomi.

Slabšia spotreba

Na predaj Applu v Číne má v poslednom čase negatívny vplyv slabšia spotreba. Tá je spôsobená spomalením rastu ekonomiky a tiež tým, že štátni zamestnanci pre obmedzenia nemôžu prístroje iPhone používať ako predtým.Spojenie Applu s miestnym dodávateľom modelov AI by podľa analytikov mohlo pomôcť americkej firme znížiť náklady spojené s dodržiavaním predpisov a zlepšiť jej konkurenčné postavenie, najmä v oblasti schopností AI v čínštine.