Vianoce na úver? Na Slovensku už tradícia, pri zadlžovaní však treba byť opatrný

Zdroj: oPeniazoch.sk

Foto: pixabay.com/Alex Barcley

dnes 8:00 -

Financovanie vianočných nákupov spotrebiteľským úverom nie je na Slovensku žiadnou výnimkou. Dokazujú to aj dáta Národnej banky Slovenska, podľa ktorých poskytovanie nových spotrebiteľských úverov pred najväčšími sviatkami v roku tradične rastú. Týka sa to najmä mesiacov október a november, kedy si Slováci zväčša berú viac úverov na krytie spotreby, ako v inom období roka.

V minulom roku bol napríklad október mesiacom, kedy banky na Slovensku poskytli vôbec najvyšší objem nových spotrebiteľských úverov za celý rok 2021, a to v sume vyše 221 miliónov eur. Faktom však je, že posledné dva roky boli aj v spotrebiteľskom financovaní výrazne ovplyvnené pandémiou koronavírusu a spomínané čísla tak stále celkom výrazne zaostávali za predpadnemickým apetítom Slovákov brať si spotrebiteľské úvery. Napríklad v októbri 2018 dosiahol objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov takmer 290 miliónov eur.

Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov sa však v tomto roku už postupne oživuje. Z prvých deviatich mesiacov roka spomínanú úroveň z vlaňajšieho októbra prevýšil až v šiestich mesiacoch. Dá sa preto očakávať, že aj objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov v tohtoročnom predvianočnom období výrazne prevýši vlaňajšok.

Stále priaznivé úroky

Faktorom, ktorý môže trh so spotrebiteľskými úvermi v tomto roku podporiť je, že ich úročenie napriek sprísňovaniu menovej politiky Európskej centrálnej banky sa v podstate nemení. "Na rozdiel od hypoték zatiaľ spotrebiteľským úverom nešli hore úrokové sadzby, preto zatiaľ nevidíme ochladenie trhu z tohto dôvodu. Ľudia ich teda nečerpajú výrazne menej, ako inokedy," uviedol pre portál oPeniazoch.sk hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

Navyše, ako ukazujú dáta z NBS, banky majú v predvianočnom období tendenciu úrokové sadzby na spotrebiteľské úvery o niečo znižovať. Podľa posledných dát zo septembra tohto roka priemerná dohodnutá úroková sadzba pri poskytovaní nových spotrebiteľských úverov dosiahla 8,2 % p.a. a oproti augustu mierne klesla o 0,1 percentuálneho bodu.

Prečítajte si tiež: Hra s číslami: Z inflácie môžete aj vyťažiť, nahráva totiž úverom

Takýto vývoj môže byť v čase rýchleho rastu cien, ako sme vysvetľovali v našom článku zo septembra tohto roka, dokonca výhodou. A to najmä ak sa spotrebiteľské financovanie využije na rozumné investície napríklad do energetických úspor, napríklad do nových úspornejších domácich spotrebičov. V čase vysokej inflácie a relatívne stabilných úrokov totiž suma úveru stráca na hodnote a pri aktuálnom vývoji cien energií bude každá úspora v budúcnosti určite vítaná.

Bude brzdou inflácia a energie?

Na druhej strane apetít Slovákov po spotrebiteľských úveroch pred Vianocami môžu tento rok tlmiť faktory, ktoré sme tu v predchádzajúcich rokoch nemali. Ide najmä o spomínanú vysokú infláciu a očakávania vyšších účtov za energie, ktoré zrejme celkovo brzdia spotrebu domácností. "Je predpoklad, že pre vysokú infláciu a hrozbu vyšších účtov za energie sa nakoniec časť domácností uskromní a priškrtí svoju spotrebu a teda aj spotrebiteľské úvery napríklad na darčeky," dodal Majer.

Centrálna banka napriek rastúcim obavám z vývoja ekonomiky ako takej však zatiaľ výraznejšie nesplácanie spotrebiteľských úverov neeviduje. "Spotrebiteľské úvery zatiaľ zlyhávajú len mierne. Miera zlyhania, čiže pribúdanie nových zlyhaní, je stabilizovaná na 1,8 % a podiel zlyhaných spotrebiteľských úverov k októbru 2022 dosahoval 7,3 %," uviedol hovorca centrálnej banky. V porovnaní s minulosťou ide podľa neho o priaznivé čísla. "Na trhu je však veľa neistoty a je možné, že v najbližšom období budú zlyhania spotrebiteľských úverov pribúdať," dodal.

Národná banka Slovenska aj preto spotrebiteľov upozorňuje, aby boli pri zadlžovaní sa obozretní. Nie vždy je totiž financovanie spotreby, teda aj vianočných nákupov, najlepším riešením. Navyše, najväčšie sviatky v roku lákajú aj podvodníkov. Opatrnosti preto nie je nikdy dosť.

Centrálna banka: Buďte opatrní

Odporúčania Národnej banky Slovenska pri spotrebiteľskom financovaní vianočných nákupov: