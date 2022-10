Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 43. týždni 2022:Bratislava 24. októbra - Firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Po pondelkovom rokovaní tripartity to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že dôležité je schválenie rozpočtu na budúci rok.Bratislava 25. októbra – Slovensko podáva druhú žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti, tentoraz vo výške 815 miliónov eur. V utorok o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO). O prvú platbu vo výške 458 miliónov eur SR požiadala ešte 19. apríla.Bratislava 25. októbra - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Dôvodom sú niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Zároveň podpísala novelu zákona o sociálnom poistení napriek tomu, že má voči nej určité výhrady. Seniori v dôchodkovom veku budú môcť na základe tejto zmeny od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok.Bratislava 26. októbra - Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc najzraniteľnejším skupinám - pre viac ako 150.000 ľudí, vo výške 100 eur, v celkovom objeme 15,6 milióna eur. Dôvodom je, že niektoré skupiny v prvej vlne v polovici roka "prepadli cez sito" pomoci.Bratislava 27. októbra – Nový reformný grafikon železničnej dopravy začne platiť od decembra tohto roka. Tento dokument posilňuje dopravu o 4 %, mal by tiež zrýchliť medzimestské spojenie v priemere o dve minúty. Jednotkové náklady sú pritom o 6 % nižšie. Väčšina cestujúcich by tak mala cestovať rýchlejšie v menej preplnených vlakoch a s kratším čakaním na ďalší spoj. Skonštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií (MF) SR s tým, že rizikom pri implementácii je prípadné rozpočtové provizórium.Bratislava 28. októbra - Zhoršovanie ekonomickej nálady na Slovensku pretrvávalo aj v októbri tohto roka. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol o 1,4 na úroveň 88,3 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla aktuálna hodnota o 8,7 bodu. Prehĺbilo sa aj zaostávanie za dlhodobým priemerom, a to o 14,2 bodu. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Bratislava 28. októbra – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR otvára železnice súkromným dopravcom, pustí ich na ďalšie tri trate. Vo vestníku Európskej únie zverejnilo informácie o troch plánovaných verejných súťažiach. Napĺňa tak harmonogram liberalizácie železníc, ktorý nedávno odobrila vláda. Súkromní dopravcovia budú môcť čoskoro súťažiť o prepravu cestujúcich na nočnej linke Bratislava – Košice – Humenné a denných diaľkových linkách Bratislava – Žilina – Košice a Bratislava – Hlohovec – Prievidza.Bratislava 28. októbra - Novým generálnym riaditeľom inšpekcie v sociálnych veciach bude doterajší riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Ján Hudák. Oznámil to v piatok minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Nový zákon o inšpekcii v sociálnych službách bude účinný k 1. novembru.