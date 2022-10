Líder EÚ varuje pred všadeprítomnými čiernymi labuťami: Žijeme vo svete radikálnej neistoty

Borrell, ktorý dávnejšie vyslal varovania, že Fed, „nás privádza do svetovej recesie“, zašiel oveľa ďalej v prekvapivo úprimnom a otvorenom prejave.

Začal varovaním, že „svet, ktorému čelíme, je svetom radikálnej neistoty“.

Rýchlosť a rozsah zmien je výnimočný. Nemali by sme sa to snažiť popierať. Nemali by sme sa tomu snažiť vzdorovať. Bola by to márna námaha. Musíme to akceptovať a prispôsobiť sa tomu, pričom by sme mali uprednostňovať flexibilitu a odolnosť.

Ale neistota je pravidlom. Udalosti, o ktorých si človek myslel, že sa nikdy nestanú, sa dejú jedna za druhou.

Pri tomto tempe bude väčšina labutí čierna. Nebudú to biele labute – všetky budú čierne – pretože jedna za druhou sa stali veci, ktoré mali veľmi nízku pravdepodobnosť, že sa stanú, napriek tomu sa stali a mali silný vplyv.