Pozor na falošné faktúry: Veľký dodávateľ energií upozorňuje na presvedčivé podvodné e-maily!

Foto: freepik.com/chuttersnap

Spoločnosť ZSE Energia zaznamenala novú vlnu podvodných e-mailov, ktoré sa tvária ako oficiálne zaslaná elektronická faktúra.

Zákazníci spoločnosti ZSE Energia by mali byť na pozore. Dodávateľ energií totiž v stredu 26. júna zaznamenal šírenie škodlivých e-mailových správ zasielaných v mene spoločnosti, ktorá však ich skutočným odosielateľom nie je. Mätúce môže byť najmä to, že tieto e-maily sa tvária, ako by boli odoslané zo skutočnej adresy dodávateľa.

„Pravdepodobne ide o malvér, ktorý sa šíri prostredníctvom e-mailu, ktorého obsah je pomerne presvedčivý a odoslaný z legitímnej, ale zneužitej e-mailovej adresy,“ uviedla hovorkyňa ZSE Energia Katarína Šulíková.

Ako odosielateľ je podľa nej útočníkom využívaná platná e-mailová adresa kontakt@zse.sk. Predmet e-mailu je „Elektronická faktúra“. Samotný obsah tohto e-mailu však ani spoločnosť ZSE Energia zatiaľ nepozná. „Spoločnosť ZSE Energia vyhlasuje, že nie je odosielateľom predmetnej správy,“ dodala hovorkyňa s tým, že spoločnosť aktuálne analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena.

Podobný útok pritom ZSE Energia zaznamenala už v polovici apríla tohto roku. Predmet e-mailu bol rovnako ako teraz „Elektronická faktúra“ a e-mail obsahoval prílohu s koncovkou .zip. Tá mohla po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. „ZSE Energia preto pripomína svojim zákazníkom, že nikdy neposiela faktúry v prílohe e-mailu s koncovkou .zip,“ dodáva Šulíková s tým, že zákazníci majú možnosť overiť si úhradu svojich pohľadávok na zákazníckej linke alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webe spoločnosti.