Spustenie 3. bloku v Mochovciach ceny elektriny príliš neovplyvní

dnes 18:31 -

I keď sa po spustení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO3) Slovensko stane vo výrobe elektriny sebestačné, ceny elektriny na trhu to príliš neovplyvní. Zhodli sa na tom energetickí analytici oslovení TASR. Významnejší vplyv by malo zníženie ceny plynu, počasie, pokles spotreby elektrickej energie.

Druhostupňové rozhodnutie o povolení prevádzky 3. bloku EMO vo štvrtok vydal Úrad jadrového dozoru SR. "Povoľovací proces je takmer ukončený, čo je isto pozitívna správa. Teraz možno začať s testovacou prevádzkou, kedy už samozrejme 3. blok bude vyrábať elektrinu, avšak nie na plný výkon. Táto informácia je jedna z mála dobrých energetických správ v ostatnom období," uviedol analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida. Dodal, že nie je možné očakávať výraznejší vplyv spustenia nového zdroja na trhové ceny elektriny, ak vôbec nejaký bude.

Energetický expert Karel Hirman očakáva, že spustenie 3. bloku nateraz pomôže hlavne s realizáciou plánu zastropovania cien elektriny pre domácnosti. "To znamená, že bez tejto elektriny by bola realizácia memoranda ohrozená, lebo by to výrazne skomplikovalo finančnú situáciu Slovenských elektrární," uviedol Hirman.

Ak by Slovenské elektrárne (SE) túto elektrinu predali za burzové ceny, prinieslo by to vyšší zisk spoločnosti, a tým aj vyššie dane či dividendy pre štát. "Tento možný príjem štát po dohode s ďalšími dvoma akcionármi tak dočasne vymení za zregulované znížené ceny pre domácnosti. Dôležité bude, aby s týmto postupom súhlasili aj úverujúce banky a aby spĺňali úverové podmienky a neohrozilo sa splácanie úverov," dodal Hirman.

Ceny elektriny v poslednom čase ovplyvňujú najmä rastúce ceny plynu. Na pokles ceny elektriny by podľa analytikov bolo treba zvýšenie produkčných kapacít hydroelektrární po zlepšení počasia, či vyriešenie technických problémov, ktoré postihli až polovicu blokov jadrových elektrární vo Francúzsku. Prínosom by bolo tiež dočasné spustenie uhoľných elektrární v EÚ, hlavne v Nemecku, kde by navyše museli ostať v prevádzke aj posledné bloky v jadrových elektrárňach.