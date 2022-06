dnes 9:18 -

Pred cestou do zahraničia je potrebné skontrolovať si platobnú kartu. Upozornila na to Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

"Pred cestou do zahraničia odporúčam skontrolovať si platnosť platobnej karty, preveriť si nastavenie limitov na platobnej karte a v prípade, že nie je platobná karta v ochrannom obale, je treba zabezpečiť si ho. Podstatné je tiež overiť si výšku poplatku za výber hotovosti z bankomatu v krajine, do ktorej plánuje cestovateľ cestovať a to, či sa v nej nachádza banka rovnakej skupiny, ako je jeho domáca banka, aby sa prípadné výbery peňažnej hotovosti z bankomatu mohli realizovať čo najvýhodnejšie," spresnila Ďatelinková.

Do zahraničia je podľa nej vhodné cestovať s dvoma typmi platobných kariet. "Nie všetky typy platobných kariet musia totiž byť všade akceptované. Rovnako je to užitočné aj pre prípad poškodenia, straty alebo odcudzenia jednej z platobných kariet," vysvetlila.

Myslieť podľa nej treba aj na prípadné nepríjemné situácie, ktoré môžu cestovateľa v zahraničí postretnúť. "Nezabudnite si poznačiť kontaktné údaje na vašu banku, na ktorých môžete oznámiť prípadnú stratu, krádež alebo odcudzenie vašej platobnej karty. V prípade, ak nemáte nastavené notifikácie o pohyboch na účte či platobnej karte, nastavte si bezplatné push notifikácie, prostredníctvom ktorých budete mať k dispozícii informácie o každom pohybe na vašom účte či platobnej karte. Zvýšite tým bezpečnosť využívania platobného prostriedku a pri akejkoľvek nezrovnalosti viete okamžite reagovať a bezodkladne danú skutočnosť v banke reklamovať," zdôraznila.

Ak cestovateľ ide do krajín, ktoré nemajú dostatočne širokú infraštruktúru platobných systémov, Ďatelinková odporúča cestovať s celosvetovo obchodovateľnou menou, ako je americký dolár či euro.