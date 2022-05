Desaťmiliardová pomoc Ukrajine: EÚ plánuje spoločný úver

Zdroj: ČTK

dnes 16:18

Európska únia zvažuje, že si v záujme finančnej pomoci Ukrajine vezme ďalšiu spoločnú pôžičku na finančných trhoch. Európska komisia (EK) ako exekutívny orgán únie sa preto chystá navrhnúť, že za pomoci úveru poskytne dvadsaťsedmička krajín Kyjevu desať miliárd eur na prevádzku ukrajinského štátu v najbližších mesiacoch. ČTK to dnes oznámil diplomatický zdroj. Ďalších päť miliárd eur by podľa predstáv Bruselu mali krajine devastovanej ruskou inváziou poskytnúť Spojené štáty, ktoré už túto sumu prisľúbili.

EÚ už Ukrajine poskytuje finančnú a humanitárnu pomoc z dostupných spoločných fondov, avšak pre ďalšie peniaze chce podľa diplomatov využiť finančné trhy. Komisia veľvyslancov členských štátov minulý piatok predbežne oboznámila s plánom, ktorý chce oficiálne predstaviť budúcu stredu.

Štáty EÚ sa na prvej spoločnej pôžičke v objeme 750 miliárd eur zhodli kvôli pandemickej kríze predvlani. Komisia by teraz peniaze chcela získať podobným spôsobom, akým financovala program krízovej podpory krátkodobých pracovných miest známy pod skratkou SURE. Na nových desať miliárd eur by mali poskytnúť záruky členské štáty. Hoci únijné krajiny sú v podpore Ukrajiny jednotné, diplomati očakávajú o návrhu diskusiu, pretože štáty ako Rakúsko či Holandsko sa dlhodobo stavajú proti spoločnému zadlžovaniu. Niekoľko krajín preto teraz podľa bruselského webu Politico Európsku komisiu požiadalo, aby predložila aj iné možnosti, ako Ukrajine peniaze dodať.

O pláne by mali diskutovať lídri členských krajín na mimoriadnej summite, ktorý bude na konci mája venovaný vplyvom ruskej invázie.