Nemecko si požičia až 200 miliárd eur, chce viac na obranu

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

včera 15:31 -

Tieto nové pôžičky znamenajú, že Berlín tretí rok po sebe nedodrží v ústave zakotvený limit pre dlh. A ukazujú tiež, že nová vláda je pripravená zaujať voľnejší prístup k výdavkom.



V návrhu spolkového rozpočtu na rok 2022, ktorý v stredu schválil kabinet, sa počíta s novými pôžičkami vo výške až 99,7 miliardy eur. Ale konečné číslo bude pravdepodobne vyššie, keďže k tomu pribudne ďalších 100 miliárd eur na obranu.



Kancelár Olaf Scholz aj minister financií Christian Lindner dali jasne najavo, že na riešenie ekonomických dôsledkov ruskej vojny na Ukrajine budú potrebné úpravy. A tie pôjdu nad rámec plánovaných miliárd eur na boj proti klimatickým zmenám a kompenzáciu pretrvávajúceho vplyvu pandémie nového koronavírusu na najväčšiu európsku ekonomiku.



Konečná suma tak bude druhá najvyššia v povojnovej histórii Nemecka, tesne po minuloročnom rekordnom novom dlhu vo výške 215 miliárd eur.



Výdavky na obranu sú mimo federálneho rozpočtu v tzv. špeciálnom fonde. Scholz oznámil prekvapujúce rozhodnutie vyčleniť 100 miliárd eur na posilnenie vojenských kapacít Nemecka v prejave v parlamente minulý mesiac. Po rokoch zdržanlivých investícií do bezpečnosti sa Nemecko snaží splniť a dokonca prekročiť cieľ NATO pre vojenské výdavky vo výške 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne.



Kabinet v stredu schválil tiež rozpočtové plány ministra Lindnera do roku 2026. V budúcom roku plánuje nemecká vláda obnoviť tzv. dlhovú brzdu a predpokladá, že sa nové pôžičky znížia na 7,5 miliardy eur.



Krok Nemecka v oblasti výdavkov na obranu privítali USA aj európski spojenci ako dlho očakávaný obrat v bezpečnostnej politike Berlína po desaťročiach zdržanlivosti, najmä pre úlohu Nemecka v dvoch svetových vojnách.



Scholz chce, aby bol fond právne "vodotesný" tým, že ho zapíše do nemeckej ústavy, na čo je potrebná dvojtretinová väčšina v oboch komorách parlamentu.

Podporu tomuto návrhu už vyjadrili opoziční konzervatívci. Zákonodarcovia očakávajú, že obranný fond bude schválený rýchlo, v najbližších týždňoch, s cieľom získať prvé tranže hotovosti už v apríli.



Suma 100 miliárd eur sa má minúť v priebehu nasledujúcich rokov a ide nad rámec bežného rozpočtu, v ktorom je každý rok vyčlených na obranu a armádu približne 50 miliárd eur.



Marcus Faber, odborník na obranu pre agentúru Bloomberg v utorok (15. 3.) povedal, že vláda plánuje minúť 15 miliárd eur na 50 nových bojových lietadiel. Ďalšie výdavky budú pravdepodobne zahŕňať približne 20 miliárd eur na muníciu a obnovu vojenskej techniky, viac ako 5 miliárd eur na nové nákladné vrtuľníky a približne 4 miliardy eur na modernizáciu a nákup obrnených transportérov.