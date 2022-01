Jedna dobrá rada na rok 2022

Zdroj: safalniveshak

Jednou zo zaujímavých kvalít ľudského bytia je, že na prvý pohľad sme jedinou časťou stvorenia, ktorá môže skutočne odmietnuť byť sama sebou. Asi neexistuje žiadna iná časť sveta, ktorá by to dokázala. Oblak je oblak, hora je hora, strom je strom, jastrab je jastrab. Ale my, ako ľudské bytosti, sme naozaj celkom výnimoční v tom, že môžeme odmietnuť byť sami sebou. Môžeme mať strach z toho, akí sme. Môžeme si dočasne dať na tvár masku a predstierať, že sme niekto iný alebo niečo iné. A zaujímavé je, že potom môžeme urobiť ďalší krok virtuozity a zabudnúť, že sme predstierali, že sme niekto iný, a stať sa človekom, ktorým sme boli aspoň na povrchu a za koho sme sa v prvom rade len vydávali.



Tak ako v živote, aj pri investovaní často nosíme masky a tvárime sa, že sme niekto iný. Pri rozhodovaní o investíciách počúvame iných okrem seba. A teraz s množstvom hlasov v tradičných a sociálnych médiách, ktoré nám hovoria, čo a kedy kúpiť, vždy máme možnosť poslúchnuť aj náš vnútorný hlas, ktorý nám môže navrhnúť, aby sme urobili niečo iné. Ale my radšej ten vnútorný hlas utlmíme natoľko, že nás časom prestane viesť.



Výsledkom je, že sa jedného dňa odvážime ísť za hranice našich kompetencií, nakupovať investície, ktorým nerozumieme, preplácať akcie, pretože iní tiež preplácajú (a teda sa to nezdá ako preplácanie), obchodovať s akciami a zbavovať sa ich, pretože to robia iní a dokážu na tom zarábať peniaze. Začíname veriť, že investovanie do akcií je jednoduchý spôsob, ako rýchlo zbohatnúť (čo sa často zdá).



Postupne je naše presvedčenie presvedčením niekoho iného, naše akcie sú výberom niekoho iného, naše chyby niekoho iného. Stávajú sa z nás investori, akými sme nikdy nechceli byť.



Známy finančný spisovateľ George JW Goodman, ktorý používal pseudonym Adam Smith, to napísal vo svojej úžasnej knihe The Money Game.



Ak neviete, kto ste, toto je drahé miesto na to aby ste to zistili.



Tým „toto“ mal Smith na mysli akciový trh.



Pokiaľ ide o investovanie do budovania bohatstva (nie rýchleho zarobenia peňazí), je to veľmi osobná hra. Riziko, ktoré môžete podstúpiť, je osobné. Vaše finančné ciele, do ktorých investujete, sú osobné. A váš časový horizont je osobný.







Ak tomu dobre rozumiete a hráte hru, ktorej dobre rozumiete, akciový trh môže byť pre vás na určitý čas strojom na vytváranie bohatstva. V opačnom prípade budete ľutovať, že ste tam vôbec vstúpili.



V súvislosti s vývojom na trhu si nejeden človek myslí, že dokáže predvídať, čo prinesie budúcnosť. Že na túto vec vie prísť. Pri úspechu sa vytráca pokora. Akosi zabúdame, že mýliť sa je súčasťou procesu. Musíte sa neustále učiť, čo neviete, pretože nájdete modely, ktoré fungujú, spôsoby, ako zarobiť peniaze, a tie potom vyletia do neba. Horšie je, že vždy je na okolí niekto, kto vyzerá veľmi múdro a začne rozdávať rozumy.



Na tomto biznise je skvelé, že musíte stále vzdelávať. Nikto sa zatiaľ nepreslávil tým, že opustil investovanie, aby sa stal inžinierom, ale naopak, veľa inžinierov sa zmenilo na investorov. Je to tak nekonečne náročné. Musíte byť pripravení na to, že sa mýlite, a aby ste pochopili, že vaše ego by nemalo závisieť od toho, či sa ukáže, že ste mali pravdu. Omyly sú skutočným dôvodom, prečo trh kolíše.



Takže, buďte investorom, ktorým ste. Dajte si dole masku, ktorá z vás robí niekoho, kým nie ste. Len ak to urobíte, dosiahnete svoje skutočné ja. Teraz, keď už máte masku dole, môžete sa cítiť zraniteľní, ale na prekvapenie mnohých, celkom odvážne sa budete cítiť, keď začnete dôverovať svojej vlastnej zraniteľnosti.

Tá odvaha tvárou v tvár zraniteľnosti, to je tá tajná ingrediencia zdravého investovania (a, samozrejme, aj šťastného života). A je to tá najlepšia rada, ktorú si môžete osvojiť do roku 2022.



Zarobiť 1 milión za jeden rok, ale nič v predchádzajúcich deviatich, neprináša také potešenie ako mať súčet rovnomerne rozložený za rovnaké obdobie, teda 100 000 každý rok desať rokov po sebe. To isté platí aj v opačnom poradí, vytvorenie balíka prvý rok, potom nič na zostávajúce obdobie. Váš systém potešenia sa nejako rýchlo nasýti a nevytvorí hedonickú rovnováhu.

Ako píše Nassim Taleb vo svojej knihe Čierna labuť, v skutočnosti vaše šťastie závisí oveľa viac od počtu pozitívnych pocitov, ktoré psychológovia nazývajú „pozitívny vplyv“, než od ich intenzity, keď zasiahnu. Inými slovami, dobrá správa je dobrá správa, na tom nakoľko je dobrá, už toľko nezáleží. Aby ste mali príjemný život, mali by ste tieto malé „vplyvy“ šíriť v čase čo najrovnomernejšie. Väčšie množstvo mierne dobrých správ je vhodnejších ako jedna hromada skvelých správ... Rovnaká vlastnosť naopak platí pre naše nešťastie. Je lepšie zhrnúť všetky bolesti do krátkeho obdobia, ako ich nechať rozložiť na dlhšie.