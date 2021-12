PTH pokračuje v prípravách na zabezpečenie nových zdrojov tepla

dnes 11:31 -

Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) pokračuje v prípravách zabezpečenia budúcich zdrojov tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Vybudovať ich plánuje do 30. augusta 2023. Vyplýva to zo správy o rozpracovanosti projektu, ktorý firma zabezpečuje v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia po roku 2023. Správu vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok (6. 12.) prievidzskí mestskí poslanci.

"V prípade Prievidze máme k dispozícii právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), právoplatné územné rozhodnutie a finalizujeme so stavebným povolením. To by malo byť vydané ešte v decembri," načrtol predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák.

Kompletne spracovanú projektovú dokumentáciu má podľa neho firma i pre nový zdroj pre Nováky, rovnako má právoplatné rozhodnutie v rámci procesu EIA a finalizuje s územným a stavebným povolením, ktoré by mala mať k dispozícii v januári budúceho roka. "Zemianske Kostoľany sú najjednoduchšie, pracujeme na dokumentácii, nepotrebujeme tam proces EIA, budeme tam rovno riešiť stavebné povolenie," doplnil.

Spoločnosť pokračuje v prípravách verejných obstarávaní na zabezpečenie jednotlivých technológií. V prípade privádzača pre Prievidzu čakalo na výzvu pre hornú Nitru z fondov Európskej únie (EÚ), ktorú vyhlásili minulý týždeň. "Našou zásadnou ambíciou je uchádzať sa o tieto zdroje, aby bol projekt ekonomicky rentabilný," podotkol Januščák. Ďalšie čiastkové súťaže už firma vyhlásila a ostatné plánuje vyhlásiť v najbližšom období.

Prievidzský distribútor tepla doteraz investoval do zabezpečenia budúceho zdroja vykurovania približne 650.000 eur. Náklady na vybudovanie zdrojov odhadol v polovici tohto roka približne 26 miliónov eur, z toho pre Prievidzu sú vo výške 19 miliónov eur. Investíciu chce spoločnosť financovať z fondov EÚ, úverových a vlastných zdrojov.

Väčšinovým akcionárom s 51-percentným podielom v spoločnosti je mesto Prievidza, menšinovým sú Hornonitrianske bane Prievidza.