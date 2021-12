Aliancia OPEC+ bude v januári pokračovať v plánovanom zvyšovaní ťažby

dnes 16:46 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa vo štvrtok dohodli, že budú pokračovať v plánovanom zvyšovaní produkcie a v januári dodajú na trh denne o 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) viac ropy. Naznačili tiež, že môžu toto rozhodnutie prehodnotiť kedykoľvek, keď bude jasnejšie, aké riziko pre dopyt predstavuje variant omikron nového koronavírusu.

Nenaplnili sa tak špekulácie, že OPEC+ pozastaví plány na zvýšenie dodávok v januári vzhľadom na cestovné obmedzenia na zastavenie variantu omikron a ich negatívny vplyv na dopyt po palivách.

Vo vyhlásení sa uvádza, že 23 členov aliancie OPEC+ v januári 2022 zvýši svoju ťažbu dohromady o 400.000 barelov denne. Skupina si však ponechala otvorené dvere na zmenu plánu, ak sa situácia na trhu zmení. Najväčší svetoví producenti v návrhu komuniké uviedli, že budú pozorne monitorovať trh a v prípade potreby okamžite vykonajú úpravy.

Vzhľadom na to, že ceny ropy zamierili nadol po objavení sa nového kmeňa koronavírusu obchodníci očakávali, že členovia aliancie odložia zvýšenie ťažby. To by však nieslo so sebou určité politické riziko. Saudská Arábia, líder ropného kartelu, čelí totiž tlaku zo strany USA a ďalších kľúčových spotrebiteľov ropy, aby zabezpečila dostatok dodávok ropy na zmiernenie vysokej inflácie. Ignorovanie takýchto úvah by mohlo narušiť už aj tak napäté vzťahy arabského kráľovstva s USA.

Aliancia OPEC+ vedená Saudskou Arábiou a Ruskom doteraz odolávala tlakom Washingtonu na výrazné zvýšenie produkcie, aby obmedzila rast cien energií. Variant omikron však situáciu ešte viac skomplikoval.

Skupina 13 členov OPEC so sídlom vo Viedni a ich 10 spojencov na čele s Ruskom rokovala vo štvrtok popoludní vyše hodiny prostredníctvom videokonferencie. Nakoniec sa rozhodla zotrvať pri pôvodnom pláne postupného zvyšovania ťažby o 400.000 barelov denne každý mesiac, ako to robí už od mája. Jej voľná kapacita je pritom zhruba 10-krát vyššia ako 400.000 barelov denne.

OPEC+ minulý rok drasticky znížil produkciu po vypuknutí pandémie, keď prvé prísne blokády spôsobili pád dopytu a ceny ropy boli nakrátko záporné.

Ďalšou premennou, s ktorou bude musieť blok zápasiť, je možný návrat iránskej ropy na trh, ak rokovania vo Viedni povedú k oživeniu jadrovej dohody z roku 2015 medzi Teheránom a svetovými mocnosťami.