Inflácie je zvýšená, klesnúť by mala v roku 2022. Týždeň vo svete 

dnes 8:00

Stimuly sa budú znižovať

Fed ponechal základné úrokové sadzby bez zmeny v pásme 0 – 0,25 %. Centrálna banka začne od nového mesiaca znižovať tempo nákupov štátnych dlhopisov o 15 mld. mesačne. Takto by mal prebehnúť „tapering“ – znižovanie stimulov – až do polovice roku 2022, kedy by nákupy štátnych dlhopisov mali úplne zastať. Fed tak začal proces spomaľovania „tlačenia peňazí“. Ak to bude potrebné, toto tempo sa môže zrýchliť, ale aj spomaliť. Inflácia je síce zvýšená, no hlavnými faktormi sú prechodné problémy v dodávateľských reťazcoch. Po ich obnove by mala inflácia opäť klesnúť. Nerovnováha ponuky a dopytu súvisiaca s pandémiou a opätovným otvorením ekonomiky prispela k značnému zvýšeniu cien v niektorých sektoroch. „Odhadnúť, kedy sa globálny dodávateľský reťazec zotaví, je veľmi komplikované,“ povedal guvernér Fedu Jerome Powell na stredajšom zasadnutí. Centrálna banka deklarovala pripravenosť reagovať v prípade, že by inflácia ostávala dlhšiu dobu nad cieľom dvoch percent. Zvyšovanie sadzieb sa ešte nechystá, najskôr musí byť ukončený program nákupu štátnych dlhopisov. Prvé zvýšenie sa odhaduje koncom roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023, v závislosti od vývoja ekonomiky a inflácie.







Trh práce sa zlepšuje

Nezamestnanosť v Spojených štátoch klesla v októbri na 4,6 %, pričom sa očakával výsledok 4,7 %. Pozitívom boli aj novovytvorené pracovné miesta, ktorých bolo v uplynulom mesiaci viac ako 531 tisíc, pričom sa odhadovalo 445 tisíc. Rast platov bol v súlade s predpokladmi na úrovni 0,4 %. Ide teda o dobré výsledky, ktoré podporujú výhľad centrálnej banky, že ekonomika sa ozdravuje a je čas na znižovanie stimulov. Podobný scenár môžeme čoskoro očakávať aj v Európe. Nezamestnanosť v eurozóne dosahuje aktuálne úrovne 7,4 % a klesá päť mesiacov v rade. Inflácia atakuje hladinu 4,1 %. ECB označuje hlavné sily inflácie za dočasné faktory. Znižovanie stimulov by sa malo začať v marci.







Výsledková sezóna je na konci

Nový týždeň prinesie záver výsledkovej sezóny. Z indexu S&P 500 musí odreportovať výsledky za 3Q už iba 10 % spoločností. Uvidíme dáta októbrovej inflácie z USA a vo štvrtok budú zverejnené výhľady ECB o vývoji ekonomiky na najbližšie mesiace.