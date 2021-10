OPEC znižuje prognózu dopytu po rope v roku 2021

včera 13:46 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) znížila svoju prognózu svetového dopytu po rope v roku 2021, ale ponechala predpoveď pre rok 2022 bez zmeny. Ukázala to v stredu najnovšia správa, ktorú ropný kartel aktualizuje každý mesiac.

OPEC ale zároveň uviedol, že rastúce ceny zemného plynu môžu zvýšiť dopyt po ropných produktoch zo strany koncových užívateľov.

Ropný kartel teraz očakáva, že dopyt po rope sa v tomto roku zvýši o 5,82 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je menej ako 5,96 milióna barelov denne v predchádzajúcej prognóze. Dôvodom revízie smerom nadol boli predovšetkým údaje za prvých deväť mesiacov roka.

Prognózu vývoja dopytu na budúci rok ponechal OPEC bez zmeny a stále predpokladá jeho rast o 4,2 milióna barelov denne.

Skupina krajín produkujúcich ropu však zároveň uviedla, že rekordne vysoké ceny zemného plynu by mohli poskytnúť potenciálnu podporu dopytu po rope, pretože priemyselní užívatelia by namiesto plynu mohli prejsť na ropné produkty.

"Ak by tento trend pokračoval, palivá, ako je vykurovací olej či nafta, by mohli získať podporu, a to vďaka vyššiemu dopytu po výrobe energií, rafinácii a petrochemickom využití," vyhlásil OPEC.

Širšia aliancia OPEC+, ktorá zahŕňa aj nečlenov kartelu na čele s Ruskom, sa tento mesiac dohodla, že sa bude držať svojho pôvodného plánu zvyšovania produkcie a v novembri dodá na trhy o 400.000 barelov ropy viac.

Aliancia vlani po vypuknutí pandémie nového koronavírusu výrazne zredukovala ťažbu, aby podporila rast cien ropy, ktoré sa nakrátko prepadli až do záporných hodnôt.

OPEC vo svojej správe zvýšil prognózu dopytu po rope od členov kartelu v roku 2021 o 100.000 barelov na 27,8 milióna barelov/deň a v roku 2022 o ďalších 100.000 barelov na 28,8 milióna barelov denne.

Podľa tzv. sekundárnych zdrojov produkcia ropy v rámci OPEC sa v septembri zvýšila zhruba o 490.000 barelov na 27,33 milióna barelov denne.