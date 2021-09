Nemecko v pozornosti investorov. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Karty sú rozdané, výsledok otázny

V Nemecku prebehnú parlamentné voľby už 26. 9. a nervozita sa prejavuje aj na finančných trhoch. Investori cítia neistotu, kam sa motor eurozóny bude po voľbách uberať. Posledné prieskumy favorizujú ľavicovú SPD s 25 %. Naopak, CDU Angely Merkelovej, ktorá odchádza do politického dôchodku, začína strácať dych. Merkelovej náhradník Armin Lachet nedokázal zmobilizovať voličov a strana prišla o prvenstvo v prieskumoch po nedávnych záplavách. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 21 %. SPD už pred voľbami avizovalo, že nebude chcieť uzavrieť širokú koalíciu s kresťanskými demokratmi – CDU/CSU. Do hry tak prichádzajú Zelení so 17 % v poslednom prieskume, ktorých rady politických elít vyrástli práve z ľavicovo orientovaných strán. S ideológiou SPD tak majú veľa spoločnej DNA. Do hry prichádza aj ľavicová strana – Left, ktorá je ideologickým spojencom spomenutých strán a dosahuje 6 %. Ak by toto zoskupenie dokázalo nazbierať potrebných 50 %, asi by boli jasnou voľbou. Pred takýmto ľavicovým zoskupením varovala sama Merkelová a vystúpila v Bundestagu, aby mobilizovala voličov pre voľbu CDU. Ak by spomínaná koalícia nemala dostatok hlasov, do hry vstupuje FDP – demokratická pravica. Tá je ideologicky na opačnom póle oproti SPD a Zeleným a má bližšie k CDU. Napriek tomu jej líder nevylúčil spoluprácu s SPD, ak by získal ministerstvo financií. Výsledky môžu byť teda do poslednej chvíle tesné. Na základe predvolebnej neistoty budú európske akcie pravdepodobne pod väčším tlakom.

DAX sa rozšíri o 10 firiem

DAX30 bol pomerne úzko koncentrovaný index a môžeme povedať, že z hlavných svetových indexov rozvinutých krajín bol jeden z najužších. Obsahoval len 30 firiem medzi ktorými boli SAP, Bayer, BASF, Adidas či WV. Japonský Nikkei má 225 spoločností, Americký SP500 obsahuje 500 firiem. Britský FTSE100 zase 100 spoločností. DAX sa dostane počtom firiem na úroveň francúzskeho CAC40. Vo všeobecnosti širšia diverzifikácia znamená väčšiu odolnosť. Vstupenku do DAXu dostalo 10 najlepších firiem z takzvanej „druhej ligy" MID DAX. Napriek tomu ide o etablované firmy, nie startupy, ktoré by na kvalite indexu DAX nemali zásadne uberať. Za zmienku stoja značky známe aj u nás, napr. Puma, Porsche, Zalando či Airbus, ktoré okrem iných doplnia zloženie indexu. Menšie firmy majú kam rásť, čiže z tohto pohľadu by to malo znamenať, že potenciál DAXu na ďalší rast sa skôr zvýšil. Avšak rovnako platí, že môžu aj viac kolísať. Záleží aj od sektoru, v ktorom sa pohybujú. Ak je to technologický sektor, priestor na expanziu je obrovský, ak je to, naopak, defenzívny sektor napr. oblečenie či spotrebný tovar, množstvo pridanej hodnoty, ktorú môže akcia vygenerovať, je skôr nižšia. Z podstaty odvetvia a biznis modelu existujú určité limity.







Inflácia v centre pozornosti

Nový týždeň zahájime sviatkom v Číne, v pondelok a utorok budú miestne burzy zatvorené. V stredu nás už čaká zasadnutie centrálnej banky USA, ktoré prinesie nové ekonomické projekcie. Trh čaká najmä na vyjadrenie k inflácii. Či naozaj ide o dočasný rast alebo centrálna banka pripustí možnosť, že vyššie ceny tu s nami ostanú po dlhšiu dobu. Taktiež padne otázka o ukončení stimulov. Kedy a v akom objeme by mohlo nastať znižovanie QE. Odpovede budú investori pozorne sledovať.



Prečítajte si: Chcete viac zarábať? Myslite na privátne spoločnosti