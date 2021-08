Analýza: Školské potreby, notebooky aj detské oblečenie sú tento rok drahšie ako vlani

Zdroj: 365.bank

Najväčšie nákupy školských potrieb sa sústreďujú na začiatok septembra, ale aj tí, ktorí nakupovali výbavu pre školákov už v júli, tiež museli siahnuť hlbšie do vrecka. V medziročnom porovnaní totiž sledované školské potreby zdražovali. Samozrejme ide ale iba o úzku vzorku produktov. V tejto kategórii existuje veľké množstvo rôznych výrobkov, z ktorých si rodičia môžu vyberať a od toho závisí aj konečná suma, ktorú zaplatia pri pokladni.



Tento rok sa nesie v znamení zvyšujúcej sa celkovej inflácie. Rast cien v obchodoch je totiž naozaj citeľný, a to hlavne v posledných mesiacoch. Súvisí to s ekonomickým oživovaním po druhej vlne pandémie, ale aj vyššími cenami ropy, energií či rôznych materiálov a surovín. Globálna ekonomika bojuje s materiálovou krízou, ktorá tlačí nahor ceny rôznych nedostatkových surovín (skla, dreva, plastov, čipov).



Oproti júlu minulého roka sú drahšie hlavne školské zošity (40 listové), a to o 8 % a poznámkové bloky o 7 %. Približne 4 až 5 % si priplatíme aj pri nákupe výkresov, pier a pasteliek. Jednou z najdrahších potrieb pre školáka je nová školská taška, ktorá rodičov tento rok vyjde v priemere o 2 % drahšie ako vlani. Očakávame, že aj v auguste mohlo dôjsť k medziročnému rastu cien školských potrieb, a to kvôli zvýšenému dopytu zo strany rodičov. A podobný bude zrejme vývoj aj v septembri.



Okrem školských potrieb sa v súvislosti s novým školským rokom zvyšuje aj dopyt po počítačoch a notebookoch. Väčšie deti už zväčša notebook potrebujú k štúdiu a pri menších deťoch rodičia počítajú s ďalším rizikom online výučby. Ich ceny preto mieria nahor, počítač je zhruba o 8 % drahší ako vlani a za notebook si rodičia priplatia viac než desatinu.

Priplatia si rodičia aj pri nákupe detského oblečenia?

Podobný je aj cenový vývoj detského oblečenia. S nástupom do školy sa totiž často spája aj kúpa nového oblečenia, topánok, športových vecí či prezúvok do školy. Väčšina sledovaných položiek detského oblečenia bola v júli drahšia ako pred rokom. Najviac, približne 4 až 6 %, sme si v júli priplatili pri kúpe športových topánok, papúč, pyžama, ponožiek či detských sandálov. Niektoré druhy detských odevov samozrejme aj zacneli, ale toto zlacnenie bolo len mierne.

Akú infláciu očakávame?

Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia ešte dosahovať úroveň okolo 3 %, teda podobné tempo ako v predchádzajúcich mesiacoch. Smerom nahor ju budú tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín. Karty bude miešať aj tretia vlna pandémie a jej dopad na ekonomiku. To môže pôsobiť naopak brzdiaco na infláciu. Za celý tento rok nateraz očakávame priemernú infláciu mierne nad 2 %. Nevylučujeme ale riziko, že bude inflácia ešte vyššia, a to hlavne vzhľadom na surovinovú krízu vo svete a rastúce ceny ropy a energií.





Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank