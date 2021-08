Nový rekord: Cena emisných kvót dvíha cenu elektriny

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:23 -

Kvót je k dispozícii obmedzené množstvo a ich počet sa postupne znižuje, čo dvíha ich cenu a núti firmy k osekávaniu svojich emisií. Doteraz si povolenky museli kupovať iba elektrárne, veľké priemyselné podniky a leteckí dopravcovia. Teraz Európska komisia chce, aby sa nimi platilo aj v cestnej a lodnej doprave alebo pri vykurovaní budov.



Cena sa v pondelok dopoludnia vyšplhala až na 61,01 eura za tonu, neskôr spadla späť k 60 eurám. Emisné povolenky sú hlavným únijným nástrojom pre znižovanie emisií. Od roku 2005 funguje tzv. Európsky systém obchodovania s emisiami ETS, v rámci ktorého si znečisťovatelia ovzdušia kupujú možnosť vypúšťať skleníkové plyny.







Podľa analytikov spoločnosti Refinitiv by tento týždeň mohol cenám emisných povoleniek poskytnúť podporu nižší aukčný objem a tiež rast cien ropy. Analytická spoločnosť S & P Global nedávno uviedla, že v auguste sa prudko znížila primárna ponuka povoleniek z vládnych aukcií, ďalší pokles sa očakáva tento týždeň. Prispeje k tomu zníženie počtu aukcií z piatich na tri kvôli bankovým prázdninám v Británii a uzavretie európskej energetickej burzy EEX kvôli výročnému zasadnutiu výboru 2. septembra. EEX pritom aukcie usporadúva. Ceny povoleniek sa zvyšujú aj vďaka zdražovaniu zemného plynu v Európe.



Jedným z hlavných vplyvov zdražovanie emisných povoleniek na domácnosti je rast cien elektriny. Ekonómovia uvádzajú, že pri súčasnom podiele špinavých a čistých zdrojov energie a súčasných cenách energie a povoleniek tvoria kvóty zhruba desať percent ceny energií. Zdraženie povoleniek sa odrazí aj vyšších cenách burzovej ceny elektriny, ktoré sa s oneskorením premietnu do nárastu konečných účtov za spotrebu elektriny. U elektriny očakávajú experti najneskôr na jeseň kvôli vysokým veľkoobchodným cenám rast cien u nezafixovaných produktov rádovo o desať percent.



Európska komisia v máji uviedla, že počet povoleniek v obehu sa vlani zvýšil, pretože pandémia viedla k poklesu emisií. Na konci minulého roka bolo podľa komisie v obehu zhruba 1,579 miliardy kvót, o 14 percent viac ako pred rokom. Komisia preto rozhodla, že z budúcich aukcií stiahne 378,9 milióna kvót a umiestni ich do rezervy pre stabilizáciu trhu.



Súčasný nárast ceny niektorí analytici pripisujú panike a špekuláciám. Brusel zvažuje, že by zakročil proti špekulantom, ktorí držia veľké objemy emisných kvót. Žiadne limity pre ich držanie totiž v súčasnosti neexistujú. Dôvodom je, že rast ceny povoleniek je príliš rýchly a mohol by ohroziť konkurencieschopnosť