Matovič: Lotéria úlohu spĺňa, priorita bola odmeniť, nie zvýšiť zaočkovanosť

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Martin Baumann/AP

dnes 15:46 -

"Lotéria nikdy nebola ohlásená ako prostriedok na zvýšenie zaočkovanosti. Lotéria bola ohlásená ako prostriedok na odmenu zaočkovaných," skonštatoval Matovič. Myslí si, že sú to veľmi efektívne minuté peniaze, pretože zaočkovaní ľudia podľa jeho slov ušetria štátnemu rozpočtu stámilióny eur.



Nový podiel ľudí, ktorý sa pre to zaočkujú, však podľa neho nebude "markantný". "Počet nových očkovaných ani v súvislosti s pápežom na Slovensku nestúpa, tak čo už taká lotéria sa môže pasovať a porovnávať s pápežom," podotkol šéf rezortu financií. Na rokovaní vlády zároveň vyslovil presvedčenie, že Slovensko nepostupuje správne v tom, ako sa chystá na tretiu vlnu pandémie. "Myslím si, že veľmi riskujeme a niekto sa ako keby rozhodol, že ideme premoriť Slovensko," tvrdí Matovič.



Zároveň poznamenal, že MZ si pýtalo peniaze na kampaň, pričom rezort financií od neho chcel plán a návrh novej kampane. "Peniaze sme medzičasom ministerstvu poskytli a ministerstvo nespustilo žiadnu novú kampaň, pokiaľ viem," doplnil.



V súvislosti s pani Zuzanou, ktorá pre pomalší internet prišla o 400.000 eur v lotérii, uviedol, že podľa neho má morálne právo na výhru, lebo splnila všetko, čo sa vyžadovalo. Dodal, že čaká na definitívne stanovisko právnikov. "Právny odbor ministerstva financií chystá finálne stanovisko, či jej môžeme poskytnúť výhru alebo nie," ozrejmil s tým, že stanovisko by mohli dať už tento týždeň.