Ceny ropy vyskočili o viac než 2 %, cena Brentu vzrástla nad 70 USD/barel

Ceny ropy vzrástli o viac než 2 % a cena Brentu sa posunula výrazne nad 70 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rozhodnutie amerických úradov v plnej miere schváliť vakcínu konzorcia Pfizer/BioNTech proti ochoreniu COVID-19, čo by mohlo zvýšiť zaočkovanosť, podporiť ekonomiku a dopyt po rope. Okrem toho ceny ropy nahor potlačil aj výrazný výpadok ropnej produkcie v Mexiku.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 16.14 h SELČ 70,34 USD (59,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,59 USD (2,31 %). O vyše 2 % vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Tá dosiahla 67,06 USD, čo predstavuje rast o 1,42 USD alebo 2,16 %. V pondelok (23. 8.) sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila o vyše 5 %, k čomu jej do veľkej miery dopomohol slabší kurz dolára.

Okrem informácií o úplnom schválení vakcíny od Pfizer/BioNTech v USA proti ochoreniu COVID-19 ceny v utorok posunul nahor aj nedeľňajší požiar na ropnej plošine spoločnosti Pemex pri pobreží Mexika. Požiar si vyžiadal päť obetí a odstavil produkciu ropy, ktorá denne predstavuje približne 421.000 barelov. To je zhruba štvrtina celkovej ropnej produkcie Mexika.