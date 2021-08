Sektor, ktorý vždy rastie: Trhy sa vzdávajú dôkazom o účinnosti očkovania

Zdroj: the conversation

Napriek ťažkostiam v období pandémie existujú určité sektory, ktoré rastú. Jedným z nich je nepochybne farmaceutický priemysel. Pred príchodom vírusu mal tento sektor už značný potenciál rastu na globálnej úrovni. Poháňali ho predovšetkým pozitívne hodnotenia analytikov, nárast dopytu po ich výrobkoch a ich kvalite a úsilie rôznych spoločností o inovácie. V rokoch pred pandémiou sa to všetko odrazilo na zvýšení miery schvaľovacieho procesu zo strany vládnej agentúry Správy potravín a liečiv. Covid-19 teraz poskytol tomuto odvetviu ďalšiu podporu. Zdravotníctvo je dnes hybnou silou globálnej hospodárskej obnovy. Rôzne laboratória, ktoré majú vakcíny schválené orgánmi hygienickej kontroly, uzatvorili na celý rok 2021 množstvo predajných zmlúv.



Pozitívne hodnotenie na trhoch je založené na empirických dôkazoch, že vakcíny, diferenciálny prvok tohto odvetvia, sú účinným riešením na kontrolu prenosu vírusu. To všetko uľahčilo farmaceutickým spoločnostiam prístup k zdrojom príjmu, ktorý v predchádzajúcich rokoch nemali.



Jednou z prvých vakcín, ktoré dostali zelenú pre komercializáciu, bola biotechnologická spoločnosť Moderna. Začiatkom roku 2021 už mala zmluvy na predaj svojho produktu (s účinnosťou imunizácie okolo 94,5 %) v celkovej hodnote 18,4 miliardy dolárov. Po viac ako roku pandémie, začiatkom apríla 2021, akcie tejto spoločnosti zaznamenali nárast o zhruba 300 %. V plnej expanzii delta variantu vírusu, na konci júna 2021, Moderna uviedla, že jej vakcína vytvára vysokú imunologickú účinnosť na uvedený variant. To spôsobilo, že jej akcie na akciovom trhu prudko vzrástli a dosiahli historické maximum 234,46 dolára.







Severoamerický gigant Pfizer v spolupráci s nemeckou firmou BioNTech je ďalším z veľkých hráčov zapojených do procesu očkovania. Na začiatku roku 2021 mal ich výrobok účinnosť približne 95 %. Pridružené spoločnosti očakávajú, že do konca fiškálneho roka 2021 tržby z predaja dosiahnu približne 51 miliárd dolárov. Vynikajúce očakávania predaja a vysoká účinnosť vakcíny sa odrážajú v zdanlivom zvýšení hodnoty akcií, asi o 50 % od marca 2020 do mája 2021.







Ďalšou z farmaceutických spoločností, ktoré bojujú o ovládnutie trhu s vakcínami proti covid-19, je Novavax. Pred pandémiou spoločnosť čelila vylúčeniu z indexu Nasdaq. Investovala stovky miliónov dolárov do výskumu a vývoja vakcín bez toho, aby bola ktorýkoľvek regulátorom schválená. Predbežné údaje zo začiatku roku 2021 naznačovali, že vakcína Novavax bola účinnejšia ako injekcie Pfizer a Moderna. Vysoké počiatočné očakávania spolu s účinnosťou očkovacej látky voči novým variantom spôsobili exponenciálne zvýšenie ceny akcií o 4 900 % od začiatku roku 2020 do marca 2021. V posledných mesiacoch utrpeli určitý pokles, hlavne kvôli oneskoreniu dodávok.







Farmaceutické spoločnosti boli okrem získavania likvidity z kapitálového trhu čiastočne financované aj verejnými subjektmi. Vakcína vyvinutá spoločnosťou Moderna, farmaceutickou spoločnosťou, ktorá nemala predtým schválený žiaden výrobok, získala finančné prostriedky od vlády USA. Podobne aj spoločnosť Novavax získala finančné prostriedky z amerického očkovacieho programu Operation Warp Speed (OWS) a z programu Covax Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá objednala viac ako jednu miliardu dávok tejto vakcíny.



Zdá sa zrejmé, že nárast hodnôt zainteresovaných spoločností nie je spôsobený iba ich veľkými očakávaniami uvedenia očkovacích látok na trh, ale aj podporou, ktorej sa tešia subjekty s malou alebo žiadnou pravdepodobnosťou platobnej neschopnosti. Táto okolnosť ich robí veľmi atraktívnymi v očiach investorov a správcov portfólií kvôli značnému zníženiu ich vystavenia riziku.



Vzrástla nielen hodnota akcií farmaceutických a zdravotníckych spoločností, aj veľké fondy, ktoré alokovali väčšinu svojho portfólia do týchto sektorov, si v prvých vlnách pandémie lepšie počínali. Index UCFIT ETF iShares S&P 500 Health Care Sector , ktorý meria ziskovosť spoločností v americkom zdravotníctve, zaznamenal medzi koncom marca 2020 a májom 2021 jasný nárast trhovej hodnoty, z 5,55 na 7,44 dolára.







Ďalší dôkaz, ktorý potvrdzuje, že tento sektor počas pandémie porazil trh, je ten, že fond SPDR Select Sector sektora zdravotnej starostlivosti, ktorý sleduje severoamerické zdravotníctvo, v marci 2020 sotva utrpel pokles svojej trhovej hodnoty (mínus 4,4 %), zatiaľ čo v rovnakom období sa Vanguard Total Stock Market ETF, fond obchodovaný na burze, ktorý predstavuje globálny americký akciový trh, prepadol o 15 %.