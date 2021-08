Dá sa to aj inak: Štyri príklady, ktoré by nám mohli pomôcť zbaviť sa nákupov rýchlej módy

Zdroj: the conversation

Moderný módny priemysel je príliš často o zabudnuteľných komoditách, ktoré existujú výlučne kvôli spotrebe. V roku 2020 rástol on-line predaj najrýchlejšie od roku 2007. Vzhľadom na to, že nákupy on-line často končia na skládke bez toho, aby sa dostali vôbec do niekoho šatníka, vyzerá to ako krok zlým smerom.

Mnohí tvrdia, že po pandémii sa musíme posunúť k obehovému hospodárstvu, v ktorom sa zo systému odstráni odpad a znečistenie. Podobne sa to dá aj oblasti odievania. Tu sú štyri príklady odevných spoločností, ktoré využili lockdown na zavedenie tohto ideálu do praxe.



Obchodníci vnímajú detstvo ako zlatú príležitosť, ako prinútiť mamičky a oteckov nakúpiť ďalšie veci, v neposlednom rade preto, že deti rastú tak rýchlo. Na nastávajúcich rodičov sa zameriava nekonečné množstvo roztomilého oblečenia a rôzneho tovaru na výchovu detí, pričom sa im neustále hovorí, že tieto nákupy sú nevyhnutné pre dobré rodičovstvo.



Mnoho rodičov sa ale obracia na zdieľanie, aby niektoré veci, ktoré potrebujú, získali z druhej ruky. Jeden londýnsky návrhár však prišiel s iným riešením. Ryan Mario Yasin, ktorý v roku 2017 získal Cenu Jamesa Dysona za inovatívne riešenie problémov, navrhuje oblečenie, ktoré rastie s dieťaťom. Tento revolučný koncept, inšpirovaný japonským módnym návrhárom Isseyom Miyakeom, ktorý pôvodne vyvinul flexibilné riasenie pre baletné tanečnice, uplatňuje inžinierske princípy v materiáloch. Yasinove detské odevy, ktoré sú ponúkané pod značkou Petit Pli, sa hodia pre deti vo veku od troch mesiacov do troch rokov. Ponúkajú rodičom udržateľnú alternatívu jednorazového oblečenia. Nedávno do svojej zbierky pridal aj unisex oblečenie pre dospelých a uvádzal tento nový rad na trh ako oblečenie, ktoré je vyrobené tak, aby vydržalo.



Ďalším príkladom je Vigga, tiež sa snaží dosiahnuť, aby bolo detské oblečenie udržateľnejšie, ale iným spôsobom. Dánska spoločnosť ponúka na prenájom celý rad oblečenia pre dojčatá a malé deti na základe predplatného. Rodičia, ktorí si predplatia túto službu, dostávajú oblečenie každé tri mesiace v prvých rokoch, keď ich dieťa rastie, potom už menej často. Keď sú odevy vrátené, sú vyprané a opravené na ďalšie použitie. Takto je každý odev použitý niekoľkokrát, čo zaisťuje nižší vplyv na životné prostredie.



V malom švédskom meste Eskiltuna, niekoľko kilometrov západne od Štokholmu, je prvé recyklačné stredisko na svete. Známe ako ReTuna Återbruksgalleria, všetky predávané odevy sú recyklované, zatiaľ čo ostatné výrobky, vrátane potravín, sú získavané z ekologických zdrojov alebo vyrobené udržateľným spôsobom. Obchodné centrum bolo otvorené v roku 2015 a zámerne sa nachádza vedľa mestského recyklačného centra, čo z neho robí vhodnú destináciu pre obchody v nákupnom stredisku, ktoré si tak môžu na mieste nájsť vhodný materiál pre svoje výrobky. S touto myšlienku prišli miestni politici s ambíciou, aby bola Eskilstuna dobrým príkladom riešenia výziev udržateľnosti. Majitelia obchodov a zamestnanci prejdú všetok darovaný tovar, aby zistili, čo je možné opraviť, upraviť a premeniť na predajné.

V tesnom spojení s miestnou školou ponúka nákupné centrum aj workshopy, prednášky a tematické dni s cieľom vzdelávať širšiu verejnosť o postupe udržateľnosti. Ľudí to povzbudzuje vstupovať do fyzického priestoru, nie k nákupom z pohodlia domova, čo je stratégia, ktorá by mohla byť užitočná po pandémii, aby pritiahla zákazníkov späť do obchodov.

A na záver model americkej odevnej spoločnosti For Days. Inšpiráciou bol rastúci objem oblečenia v šatníkoch spotrebiteľov. For Days uznáva, že musíme kupovať menej, a povzbudzuje k tomu aj svojich zákazníkov, aby im poštou poslali ich staré oblečenie. Nezáleží na tom, od akého výrobcu pochádza, ľudia zaň dostanú poukážky na zľavu na nákup. Celý tento prístup je o tom, aby nič neskončilo na skládkach. For Days triedi darované oblečenie podľa farieb a potom ich mechanické recyklátory premenia na nové materiály, ktoré budú použité na výrobu nového oblečenia. Oblečenie je možné darovať v akomkoľvek stave, čo je dôležité vzhľadom na nízku kvalitu mnohých odevov rýchlej módy. For Days je tiež uhlíkovo neutrálny a minimalizuje plytvanie pomocou opakovane použiteľných obalov a kompenzácie CO2.







Ak má obehové hospodárstvo uspieť, najskôr ho musí spotrebiteľ prijať. Samozrejme, má to aj svoje nevýhody, napríklad, že každý z týchto štyroch spomenutých modelov je o niečo drahší ako masový trh. Treba si však uvedomiť, že to rýchla móda stlačila ceny oblečenia na úroveň, ktorú priemerný spotrebiteľ považuje za maximum, čo je ochotný za niečo zaplatiť. Problém je v tom, že tieto vyššie ceny odrážajú skutočné náklady na zdroje, výrobu a podobne. Tým, že tieto firmy budú priťahovať spotrebiteľov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o udržateľnosť a svoju uhlíkovú stopu, budú existovať limity toho, čo môžu dosiahnuť. Na to, aby sa väčšina spotrebiteľov dostala do tejto množiny, a skutočne prešla na obehové hospodárstvo, musia značky masového trhu začať tlačiť rovnakým smerom. Keďže sa dúfa, že sa pandémia už konečne začne presúvať do minulosti, je to veľká výzva do budúcnosti.