Región horného Zemplína bude súčasťou medzinárodnej turistickej značky Carpathia

dnes 15:46 -

Kultúrny a prírodný potenciál regiónu horného Zemplína, rovnako ako skúsenosti s cezhraničnými projektmi boli dôvodmi, prečo vznikol v rámci projektu medzinárodnej turistickej značky Carpathia subregión Kremenaros. Do subregiónu nazvanom po trojhraničnom bode Kremenec ležiacom na rovnomennom kopci v Poloninách, do ktorého sú v rámci projektu zapojené okresy Snina, Humenné a Medzilaborce a tri poľské a ukrajinské správne oblasti, by mali prísť prví turisti z Číny a Švajčiarska už o dva roky. Do desiatich rokov má byť Carpathia celosvetovo známou turistickou značkou. Povedal to v pondelok generálny sekretár Euroregiónu Karpaty a predseda rady expertov cestovného ruchu poľskej vlády Dawid Lasek.

"Nejde nám o to, propagovať Podkarpatské vojvodstvo, Zakarpatskú oblasť či Prešovský samosprávny kraj, ide o to vytvárať jednotnú značku karpatskú," predstavil zmysel medzinárodnej turistickej značky Lasek s tým, že cieľom projektu je vytvoriť spoločnú stratégiu na rozvoj cestovného ruchu v oblastiach s "obrovským" potenciálom a zároveň dať priestor samosprávam, aby v rámci medzinárodných dotačných schém realizovali projekty, ktoré tento turistický potenciál podporia. Projekt má tiež napomôcť prezentovať územie karpatského oblúka ako oblasť ponúkajúcu investičné príležitosti pre zahraničných klientov. Myšlienka destinačnej značky Carpathia vzišla zo Švajčiarska, kde pre ňu odborníci z inštitútu turizmu vyvinuli aj stratégiu, oficiálny rozmer jej dal dohovor Eurokarpatského regiónu a prizvaných krajín Srbska a Českej republiky, koordinátorom projektových aktivít je v súčasnosti poľská strana.

Značka Carpathia má ponúkať autenticitu, multikultúrnosť, prírodu, pokoj, miesto, kde môže byť človek sám sebou. Ako Lasek vysvetlil, produktmi cestovného ruchu v rámci spoločnej značky môžu byť samotné "subregióny", ale tiež konkrétne tematické zážitky, divoká príroda, kultúrne pamiatky UNESCO, syry či víno. Okrem subregiónu Kremenaros, ktorý má byť pilotným "laboratóriom" nastavenia fungovania ďalších subregiónov, vznikol na severovýchodnom pohraničí obdobný región, do ktorého sú na slovenskej strane zapojené okresy Svidník, Bardejov a Stropkov. "Máme to pripravené, budeme vytvárať štruktúry, stratégie, v ktorých budeme definovať, čo chceme financovať," dodal Lasek.

"Myslím si, že to vie pomôcť k skvalitneniu služieb u nás na Slovensku, rovnako k skvalitneniu života obyvateľov na našom území," zhodnotila úsilie o spoločnú medzinárodnú stratégiu primátorka mesta Snina Daniela Galandová s tým, že je výhodou, že aktivitu v súčasnosti koordinujú Poliaci, ktorí sú v rámci krajín bývalého východného bloku lídrami v oblasti cestovného ruchu. Od projektu očakáva nielen dobudovanie infraštruktúry v rámci verejnej dopravy, obnovu kultúrnych pamiatok či environmentálne aktivity, ale i "vybudovanie kapacity miestnych ľudí, aby vedeli, že toto začlenenie pod značku Carpathia bude pre nich znamenať trvalý príjem".

"Vízia, aby Karpaty boli ako Alpy, je síce možno na prvý pohľad ako z ríše snov, ale svojou aktivitou môžeme dosiahnuť, aby to tak naozaj v budúcnosti bolo," vyjadril sa prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň s tým, že aktivity v rámci spoločnej značky Carpathia môžu pomôcť zapojeným regiónom sociálne i ekonomicky.