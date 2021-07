Z bežných účtov sa strácajú peniaze. Prečo je to tak?

dnes 9:00 -

Podľa údajov Českého štatistického úradu rástli ceny na Slovensku o 1,6 % a v susednej Českej republike až o 2,8 %. Takáto vysoká inflácia sústavne odkrajuje z uložených peňazí, pretože zhodnotenie na bežných účtoch je takmer nulové a vo väčšine prípadov neprekročí mieru 0,5 percenta.

Čo to znamená v bežnom živote?

Ak predpokladáme priemernú ročnú infláciu vo výške 2 %, tak z vašich nasporených 10 000 eur na bežnom účte si o desať rokov kúpite veci v hodnote len 8 203,48 eur. Vo výsledku síce stále máte na účte 10 000 eur, ale ich hodnota výrazne klesla a vy ste stratili 1 796,52 eur. Prípadne si predstavte dedičstvo, kde starí rodičia mali nasporené, na tú dobu obrovské peniaze, štvrť milióna slovenských korún. Za tie peniaze si mohli kúpiť tri a pol nového auta, ruského Žiguli. Dnes táto suma predstavuje 8 298,48 eur, čo je zhruba polovica ceny ruskej Lady Niva.

Inflácia ujedá úspory

Dobrou správou je, že podľa detailnejších štatistík najviac narástli – a to až dvojnásobne – úspory najmä ľuďom s vyššími príjmami. Tak isto si polepšila lepšie zarábajúca stredná trieda. Problémom však je, že úspory nechávajú znehodnocovať na bežných účtoch. Ani poznanie, že sa každým mesiacom reálna hodnota peňazí ležiacich na bežných, ale aj sporiacich účtoch zmenšuje, väčšinu ľudí „nerozhýbe“ k akcii, alebo aspoň k úvahám, ako peniaze využiť zmysluplnejšie.





Hŕstka majetnejších ľudí síce investuje do realít, pozemkov, drahých kovov či umenia, ale pre bežného smrteľníka zo strednej triedy, ktorý nemá k dispozícii voľné desaťtisíce eur, to je celkom iný svet. No tí, ktorí majú aspoň pár tisíc voľných peňazí a okamžite ich nepotrebujú, môžu skúsiť investovať do rôznych aplikácií či služieb, ktoré môžu v relatívne krátkom časovom úseku priniesť zaujímavý výnos.

Napríklad cez aplikáciu Zalep.to môžete investovať do faktúr. Znie to šialene, ale v podstate je to jednoduché. Vieme, že od veľkých, nadnárodných korporácií dostávajú naši podnikatelia veľmi dlhé splatnosti, častokrát 90 až 120 dní. Vy, ako drobný investor, môžete prispieť sumou povedzme 3 000 eur a faktúru odkúpiť. Tieto sa prevedú ihneď na podnikateľa, ktorý má okamžite peniaze a rád zaplatí za túto službu 1-3 % zo sumy faktúry. Takto je spokojný podnikateľ a investor má vytvorený zisk a z celého reťazca potom profitujú všetci. Odberatelia v postupovaných faktúrach sú dôkladne preverovaní, nesmú byť predlžení, čeliť exekúciám či insolvenciám a majú jasnú vlastnícku štruktúru. Za toto zodpovedá Akcenta CZ, ktorá pôsobí na českom trhu od roku 1997 a v minulom roku pridala do svojho portfólia platformu Zalep.to, ktorú plánuje ďalej rozvíjať.



Viac informácií o tejto službe nájdete na webe eur.zalep.to.