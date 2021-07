Dopyt po rope by sa počas roka 2022 mal dostať na predpandemickú úroveň

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 16:03 -

Ako organizácia uviedla vo svojej najnovšej mesačnej prognóze, ktorú zverejnila agentúra Reuters, globálny dopyt po rope by mal na budúci rok vzrásť o 3,28 milióna na 99,86 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To znamená rast o 3,4 %. Silnejší by mal byť 2. polrok budúceho roka, v ktorom OPEC odhaduje priemerný dopyt na úrovni viac než 100 miliónov barelov/deň. Na porovnanie, v predpandemickom roku 2019 dosiahol globálny dopyt po rope v priemere 99,98 milióna barelov denne.



Správa organizácie naznačuje, že OPEC a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, budú môcť pokračovať v zmierňovaní svojho programu o obmedzovaní ťažby. Na trh by sa tak v ďalšom roku malo dostať ešte viac ropy.



OPEC zároveň potvrdil svoj predchádzajúci odhad rastu dopytu po rope v tomto roku. To znamená, že dopyt po komodite by mal v roku 2021 oproti minulému roku vzrásť o 5,95 milióna barelov.