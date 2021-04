Nové turistické útulne by sa mali nachádzať v dvoch chránených územiach

dnes 10:31 -

Nové turistické útulne by sa mali nachádzať v Národnom parku Muránska planina a Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Prvá útulňa by sa mala postaviť do dvoch rokov, ďalšie dve do piatich. Nové slovenské útulne chce na mapu svetovej architektúry dostať turistický klub Hikemates. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Envirorezort spolu s ministerstvom dopravy prebrali nad projektom záštitu.

Organizátor podľa odboru komunikácie MŽP vypísal architektonickú súťaž a spustil crowdfundingovú kampaň, z ktorej zaplatí honorár trom najlepším architektom. Ich úlohou bude vytvoriť návrhy turistických útulní šetrne, s najmenším vplyvom na životné prostredie.

Projekt má prilákať pozornosť lokálnych aj zahraničných turistov, podporiť regionálny rozvoj a prispieť k trvalej udržateľnosti. Tvorcovia nápadu chcú získať unikátne architektonické návrhy, ktoré by boli ohľaduplné voči prírode. "Každý, kto už niekedy absolvoval dlhší horský prechod veľmi dobre vie, že voľne dostupné útulne sú darom z nebies. V pravý čas ponúknu prístrešok pred zlým počasím a poskytnú krásne výhľady okolitej prírody," hovorí Patrik Pajta z Hikemates.

MŽP vidí v projekte prínos v poznaní slovenskej prírody prospešnou a prírode blízkou formou. "Zároveň si ministerstvo dalo podmienku, aby umiestnenie a realizácia útulní bola v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny," uviedol odbor komunikácie. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) poznamenal, že rezort by najradšej podporil sieť turistických útulní v podobe pôvodnej ľudovej architektúry.

Ministerstvo dopravy považuje za dôležité podporovať komunitné projekty, ktoré prispejú k rozvoju domáceho cestovného ruchu či turistiky. "Prínos vidíme v myšlienke priniesť do slovenských hôr turistické útulne s kvalitnou architektúrou, ktoré budú šetrné k okoliu a prírode a budú slúžiť všetkým návštevníkom," povedal pre TASR hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.