Uvoľnenie opatrení sa prejavilo v dopyte po kaderníckych službách v Prievidzi

dnes 12:01 -

Uvoľnenie protipandemických opatrení sa prejavilo i v dopyte po kaderníckych a kozmetických službách v jednom zo salónov v Prievidzi. Sani salón krásy, ktorý sa špecializuje na oba druhy ponúkaných služieb, mal rezervované termíny na týždeň dopredu počas jedného dňa.

Salón zostal úplne zatvorený od decembra minulého roka. "Pandémia nás zasiahla takisto ako iné salóny, keďže to však nie je pre nás hlavná podnikateľská činnosť, nebolo to pre nás až tak veľmi obmedzujúce, ale určite to bolo citeľné," povedala pre TASR majiteľka prevádzky Sanije Pitáková.

Tržby salónu boli počas tohto obdobia podľa nej nulové, salón mohol fungovať ako výdajňa tovaru, pretože však nezaznamenal veľký dopyt po produktoch, keďže je zameraný na služby, túto možnosť nevideli reálne. V prevádzke pracujú na trvalý pracovný pomer dve zamestnankyne, tiež jedna pracovníčka na dohodu a jedna živnostníčka. Výpadok tržieb vyčísliť majiteľka salónu nevedela. Počas obdobia, keď bol salón zatvorený, však podľa nej naďalej platila nájomné i mzdy, rovnako aj energie, v rámci ktorých vznikol salónu nedoplatok, keďže priestory museli aj mimo prevádzky vykurovať. "O finančnej pomoci sme rozmýšľali, diskutovali sme o tom s účtovníčkou, pretože nám však povedala, že nemáme žiaden nárok na finančnú pomoc či dotáciu, tak sme ani o ňu nežiadali," ozrejmila Pitáková.

Obnovenie služieb sa odzrkadlilo i v dopyte ľudí po nich. "Odkedy sme ohlásili, že otvárame, celý prvý týždeň sa nám vybookoval do 24 hodín. Dievčatá tu boli od rána do večera," podotkla majiteľka s tým, že zvýšený dopyt po službách evidujú i v nasledujúcom období.

V zmysle protipandemických opatrení nemôžu v salóne naďalej vykonávať kozmetické procedúry, pri ktorých nemôžu mať zákazníci na sebe rúško či respirátor. Zvýšené hygienické opatrenia zabezpečovali v salóne i pred pandémiou.